Het afgelopen jaar heeft Betech Mass Turning (Hoogeveen) behoorlijk geïnvesteerd in digitalisering, automatisering, maar vooral in uitbreiding van productiecapaciteit en -mogelijkheden. Met de aanschaf van in totaal 6 CNC draaibanken en 3 robots komt het totaal op 65 CNC machines. De productielijnen zijn allen voorzien van automatisering zodat 24-uurs productie mogelijk is. Daarnaast neemt het diameterbereik uit staf- en buismateriaal toe tot Ø80 mm en met robot-inzetwerk zelfs tot Ø120 mm.

15% toename in productiecapaciteit

De investeringen zijn deels gebaseerd op concrete toename in behoefte van klanten, maar vooral op de grote inhaalslag die plaats zal vinden. Betech verwacht dat op hele korte termijn de vraag naar productiecapaciteit in Nederland exponentieel toe zal nemen om drie redenen:

Reshoring van maakindustrie naar West-Europa, door verminderde weerbaarheid in toeleverketen. Verminderde beschikbare capaciteit door het wegvallen van leveranciers. De inhaalslag van meerdere industrieën door verwachte toename in vraag vanuit industrie.

Lees hieronder verdere uitleg per reden.

Grootste verbetering sinds januari 2019

De onzekere afgelopen en komende periode resulteerde wereldwijd in afname van vraag naar nieuwe machines, consumentengoederen en algehele lange termijn investeringen. Echter de positieve verandering is gaande; de Nevi PMI (inkoopmanagersindex) van november is uitgekomen op 54,4 en markeert daarmee de grootste verbetering van de bedrijfsomstandigheden sinds januari 2019!

De stijging was vooral het resultaat van een verdere opleving van de productie en hogere inkoop- en afzetprijzen. Zowel bedrijven als consumenten hebben het afgelopen jaar veel aankopen uitgesteld. Betech verwacht voor het komende jaar een verdere toename in behoefte als resultaat van de Corona-crisis.

1. Reshoring van maakindustrie naar West-Europa

De weerbaarheid van de toeleverketen is de afgelopen maanden meerdere malen op de proef gesteld. Veelal West-Europese OEM’ers hebben 20 jaar lang hun toeleverketen verplaatst naar lagelonenlanden. De gewaarwording van de afhankelijkheid van deze leveranciers, die is ontstaan als resultaat van Covid-19, heeft als gevolg dat er in sterk toenemende mate gekozen wordt voor productie in West-Europese landen.

Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om producten in bijv. Nederland te laten maken tegen gelijke kosten en een hoger kwaliteitsniveau, door de hoge mate van automatisering. Bijkomende voordelen als leveranciersflexibiliteit, het Nederlandse kennisniveau en het goed kunnen meedenken met klanten is vaak doorslaggevend. M.a.w. de Nederlandse maakindustrie zal op korte termijn meer vraag zien ontstaan.

2. Verminderde beschikbare capaciteit door het wegvallen van leveranciers.

Een groot deel van de Europese eerstegraads maakindustrie is gevestigd in Duitsland. Niet alleen de gevolgen van Covid-19, maar ook de Brexit, de handelsoorlog met de VS en de elektrificering van automotive heeft een enorm effect op een groot deel van de maakbedrijven. Het effect is dermate dat veel toeleveranciers moeite hebben te overleven en tevens hun capaciteit verminderen.

3. De inhaalslag van meerdere industrieën door verwachte toename in vraag vanuit industrie.

Al geruim een jaar stellen bedrijven en consumenten grote uitgaven en investeringen uit als resultaat van onzekerheid in de economie. Zodra het economisch herstel merkbaar wordt zullen de uitgaven in een stroomversnelling komen, waardoor de vraag naar capaciteit in de maakindustrie exponentieel toe zal nemen.