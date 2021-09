Footprint, een wereldwijd opererend Amerikaans bedrijf dat zich richt op materiaaltechnologie voor de voedselindustrie, heeft vandaag plannen aangekondigd voor een Europees R&D centrum op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. De vestiging zal bestaan uit een prototype- en testlaboratorium, een onderzoeksfaciliteit en een innovatiecentrum. Footprint biedt oplossingen voor partijen die de overstap willen maken van plastic voor eenmalig gebruik naar circulair materiaal.

Op de BIC-campus, waar toptechnologie, ondernemerschap, onderwijs en hoogwaardige faciliteiten samenkomen, zal ook het Europese hoofdkantoor van Footprint worden gevestigd. “Vandaag is een belangrijke stap gezet in de vestiging van een Europees centrum voor duurzame materiaalinnovatie”, aldus Footprint CEO Troy Swope. “De EU-wetgeving die veel plastics voor eenmalig gebruik verbiedt en de focus van Europese consumenten op duurzaamheid hebben de vraag naar plantaardige vezeloplossingen versneld. We zijn hoopvol gestemd door de gesprekken die we voeren met Europese klanten en kijken ernaar uit om nieuwe oplossingen te bieden, geleid door ons getalenteerde, in Europa gevestigde team.”

Circulariteit en duurzaamheid

Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed (VolkerWessels), is trots dat Footprint gekozen heeft voor BIC. “Dit is een grote speler met een focus op een nieuwe, heel relevante technologie. Bovendien sluiten ze in hun manier van werken en in de oplossingen die ze bieden volledig aan bij wat de wereld op dit moment hard nodig heeft: circulariteit en duurzaamheid. Vandaar ook dat ze zo goed passen in BIC als energieneutrale campus. Ik verwacht een sterke wisselwerking met de overige bedrijven en instellingen in ons ecosysteem.”

Footprint levert enkele van ‘s werelds grootste producenten van verpakte voedingsmiddelen alternatieven voor plastic op basis van plantaardige vezels. Via de Footprint Foundation en Pledge2050 is het ook betrokken bij initiatieven die bijdragen aan de bewustwording rond de schade die plastic via de voedselketen toebrengt aan de volksgezondheid en de planeet.

Footprint maakt gebruik van het momentum als gevolg van EU-verordeningen die het gebruik van veel plastics voor eenmalig gebruik verbieden. Dit zal naar verwachting grote

gevolgen hebben voor quick-service restaurants, voedselproducenten en winkeliers en zal de overstap naar plasticvrije alternatieven versnellen. Footprint bouwt aan een team dat nauw zal samenwerken met deze organisaties bij het volgen van de regelgeving, het omarmen van meer recycling- en composteringsmogelijkheden en het voldoen aan de vraag van consumenten naar milieuvriendelijke en gezondere materialen.

Toonaangevend

Raphael Noé, Partner bij de Noé Group en via Capreon eigenaar van Brainport Industries Campus, zegt verheugd te zijn over de samenwerking met Footprint. “Hiermee kunnen we de toekomst van Brainport Industries Campus en hightech vastgoed in Eindhoven verder laten groeien. Footprint is een marktleider in een relevante en belangrijke industrie en het is fantastisch om hen te verwelkomen op onze wereldwijd toonaangevende Campus.”

De samenwerking past direct binnen de visie van de Noé Group op de toekomst van vastgoed, zegt Noé. “BIC is een model voor het combineren van de innovatie van hightech productiefaciliteiten met het stimuleren van de natuurlijke omgeving, dat navolging zou kunnen en moeten krijgen, zowel binnen Eindhoven als over de hele wereld. Footprint en BIC vullen elkaar aan met hun manier van werken en benadering van de wereld, en we zijn blij dat we deze twee onder één dak hebben kunnen samenbrengen.

Footprint heeft een duidelijke visie om een gezondere planeet en gezondere mensen te creëren. Fase één van onze missie is om oplossingen te bieden die eenmalig en kortdurend gebruik van plastic in onze voedselketen elimineren. Footprints team van ingenieurs gebruikt plantaardige vezeltechnologie om biologisch afbreekbare, composteerbare en recyclebare producten te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren die concurreren met de kosten van plastic en de prestaties ervan overtreffen, en houdt schadelijke chemicaliën weg van de consument in materialen die verteerbaar zijn door de aarde. Footprint breidt snel uit naar nieuwe categorieën met unieke en gepatenteerde oplossingen voor klanten.

Footprint werd in 2014 opgericht door voormalige Intel-ingenieurs, Troy Swope en Yoke Chung. Het bedrijf heeft meer dan 1.500 werknemers in dienst, met activiteiten in de VS, Mexico, Europa en Azië. Footprint werd in 2020 benoemd tot de Fortune “Change the World” lijst, is lid van de Global Innovators Community van het World Economic Forum en werd in 2021 benoemd tot een CNBC Disruptor 50 bedrijf.