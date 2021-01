De verrassende Armeense kaassticks van Che Chil begonnen nét aan te slaan bij de horeca toen de corona-impact een rem zette op de groei van het jonge Leeuwarder foodbedrijf. Ondernemer Ando Arakelov – die toch al van plan was om zich na introductie via de horeca ook rechtstreeks op de consumentenmarkt te richten – grijpt de crisis als kans om vol in te zetten op retail en online verkoop. De benodigde investeringen kan hij blijven doen dankzij Ondernemersimpuls Fryslân, een overbruggingslening van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).

Aan ideeën en inzet geen gebrek bij de Armeens-Friese ondernemer Arakelov. Hij denkt in mogelijkheden en is ervan overtuigd dat hij sterker uit de crisis kan komen. Alleen: hoe kom je

aan geld als je een jong bedrijf bent en je inkomsten bijna volledig wegvallen door de horecasluiting? ‘In tijden als deze blijkt hoe cruciaal een goed netwerk is, zeker als het gaat om financiering’, stelt Arakelov. ‘Soms is de bank niet toereikend en mijn oriënterende lijntjes met partijen als Flinc, de FOM, de NOM en Ybusiness kwamen nu goed van pas. Toen ik contact opnam met de FOM over de nieuwe overbruggingsregeling, kenden ze mij en mijn bedrijf al. Zodra bleek dat ik aan de criteria voldeed, kon ik snel beschikken over geld vanuit het Ondernemersimpuls Fryslân.’

Investment manager Diederik Jongema van de FOM legt uit: ‘Ondernemersimpuls Fryslân is een noodinstrument dat wij samen met Ynbusiness en de provincie Fryslân hebben opgetuigd voor ondernemers zoals Arakelov. Het betreft micro- en kleinbedrijven die in deze crisis wegens hun sector of vorm tussen wal en schip vallen bij bestaande financieringsmogelijkheden en coronaregelingen. Vaak zijn het ondernemers met een gezonde basis die hard geraakt zijn door de coronacrisis, maar die – mits ze blijven investeren – wél snel kunnen terugveren zodra de markt zich weer normaliseert. Che Chil is daar een voorbeeld van: vóór corona zat er groei in het bedrijf en er zijn nog steeds kansen. Zeker in deze tijd is het is belangrijk voor de Friese werkgelegenheid om die kansen te blijven aangrijpen. En dat kan met deze overbruggingslening.’

Arakelov is blij dat hij over geld kan beschikken om zijn bedrijf door te ontwikkelen tijdens de crisis. ‘Natuurlijk wil je liever geen extra leningen als ondernemer, maar ik zie ook hoe belangrijk het is om juist nu in te zetten op marktverbreding. Dat ik eerst alleen zaken deed met horeca, is te risicovol gebleken. Bovendien had ik vóór corona al ontdekt dat productvariatie belangrijk is. De gerookte kaassticks die wij produceren zijn een unieke snack, maar hoe lekker ze ook zijn en hoe leuk men het zelf pellen van de stengels ook vindt: mensen hebben graag iets te kiezen. Naast onze classic-variant werken we daarom volop aan kaassticks die zijn verrijkt met chili, pesto, ui of kruiden. Bovendien gaan we deze ook in meer gangbare borrelblokjes aanbieden.’

Bij de FOM zijn ze goed te spreken over aanpakmentaliteit van de Armeens-Friese ondernemer. ‘We kenden het bedrijf al langer en Ando’s bevlogenheid maakte indruk’, vertelt Jongema. ‘Hij had een fijne sparringpartner gevonden in één van de business development managers van de NOM. En omdat de NOM beheerder is van de FOM, kunnen we snel schakelen als het nodig is. Arakelov klopte in dit geval zelf al bij ons aan, omdat hij was geïnformeerd over deze nieuwe regeling. Niet elke ondernemer is zo goed op te hoogte van het financieringslandschap, al houden we omgekeerd de vinger zo goed mogelijk aan de pols. Het was dan ook op basis van

signalen uit het Friese micro- en kleinbedrijf dat wij als FOM, Ynbusiness en provincie Fryslân in het ontstane financieringsgat zijn gesprongen met Ondernemersimpuls Fryslân.’

De tijdelijke regeling – die eerst tot eind 2020 liep – is net verlengd, omdat de onzekerheid rondom de corona-ontwikkelingen voortduurt en Ondernemersimpuls succesvol business blijft aanjagen in crisistijd. Arakelov is zijn lening al doelgericht aan het inzetten. ‘Zonder vaste medewerkers op de loonlijst – ik werk gelukkig alleen nog met zelfstandige krachten op afroepbasis – kan ik voluit investeren in mijn bedrijf. De website wordt nu compleet vernieuwd om op korte termijn producten online te kunnen verkopen en ik heb nieuwe ingangen bij de retail. Verder investeren we in certificering en ontwikkelen we nieuwe verpakkingen die beter aansluiten bij supermarkten en consumenten die rechtstreeks bestellen. Ook breiden we onze machines uit, zodat we de kaas – die we afnemen van onze partner Friesland Campina – in ons unieke rookproces ook op nieuwe manieren kunnen verwerken, tot verschillende varianten in smaak en vorm.’