Tijdens Food Technology 2021 komen food en hightech samen met als doel de voedingsmiddelenindustrie op weg te helpen naar 2050. Bedrijven die oplossingen of innovaties ontwikkelen waarmee de voedingsmiddelenindustrie efficiënter, effectiever, duurzamer of zelfs geheel anders kan produceren worden uitgenodigd deel te nemen aan de beurs. Een tweedaags congres waarin een groot aantal branche- en kennis organisaties uit de sector lezingen verzorgen ondersteunt het evenement. Food Technology zet de volgende thema’s centraal: Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie, Veilig voedsel en Food Lab.

Eerste evenement voor technologische spelers in Food

Timo van Leent, beursmanager bij Mikrocentrum over Food Technology: “Het evenement is nieuw in Nederland. Voor zo’n grote sector als Food was er tot nu toe geen dragend beurs waar de technologische spelers, zowel als het gaat om foodinnovatie als foodprocessing en -productie zich kunnen presenteren. En dat is precies wat we gaan doen. Bij de bekendmaking van onze plannen, vorig jaar januari was er meteen veel animo. Door corona was een goede datum kiezen lastig. Maar gelukkig is dat nu gelukt en praktisch alle bedrijven die zich vorig jaar meteen inschreven zullen in december 2021 acte de préséance geven. Wij merken een groot vertrouwen in onze plannen.”

Sterke combinatie van kennisdeling en netwerken

Roeland Dobbelaer, uitgever EVMI en programmadirecteur Food Technology: “Ik geloof heilig in de combinatie van een vakbeurs en een congresprogramma. De expo is voor netwerken en nieuwe contacten opdoen. Tijdens het kennisprogramma worden bezoekers in twee dagen bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Zo houdt het IFFI een congres over Food Ingredients & Technology. En we presenteren de resultaten van een groot onderzoek over duurzaamheid in de verpakkingsindustrie uitgevoerd door bureau Schuttelaar & Partners samen met EVMI.”

Veilig bezoek staat voorop

Veiligheid staat voor de organisatoren altijd voorop. De organisatie doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om dit te bereiken worden altijd de actuele RIVM-richtlijnen opgevolgd en gaat de organisatie nog een stap verder. De organisatoren zijn ervan overtuigd dat het veilig organiseren van Food Technology goed mogelijk is in de Brabanthallen. Groen licht vanuit de overheid voor het organiseren van evenementen en draagvlak voor doorgang onder de bij Food Technology betrokken partijen en personen zijn hierbij de belangrijkste voorwaarden. De organisatie benadrukt dat het evenement alleen door zal gaan als deze veilig kan worden georganiseerd.

Food Technology in het kort: