Fontys-team wint MIT-prijs met oplossing voor corona-proof hotel

De uitdaging bestond uit het bedenken van een technische oplossingen voor hotels om op een veilige manier, corona-proof de deuren te openen. Het kan gaan om een robot die alle hotelkamers desinfecteert, of een automatisch systeem die de bagage naar de kamers brengt. Het team van de opleiding Mechatronica Fontys Hogeschool Engineering heeft behalve de prijs ‘Best use of fusion 360’ ook nog eens de derde plek behaald in een wedstrijd uitgeschreven door het Make Impact Consortium van de Massachusetts Institute of Technology (MIT), in samenwerking met Omni Hotels & Resorts uitgeschreven. Van de 63 wereldwijde teams, waren 15 teams door naar de finale waarvan 3 van de technische opleidingen van Fontys.

Een robot die koffers verplaatst voor hotelgasten

Het Fontys team heeft een robot ontworpen die voor luxe hotels in coronatijd de koffers van de gate naar de hotelkamer brengt. De gasten plaatsen de koffers zelf in een locker en vervolgens levert de robot de locker af in de hotelkamer. Het winnende team: ‘Wat wij vooral willen laten zien is dat ons kikkerlandje ook vol goede, technische ideeën zit’, zegt Daan. ‘En laten we eerlijk zijn, dat geldbedrag is natuurlijk ook niet mis’, vult Jeroen aan. ‘We zijn begonnen met drie ideeën en hebben die voorgesteld bij het team van MIT. Het idee waar zij de meeste potentie in zagen, zijn we gaan uitwerken. Toen is het balletje gaan rollen’, aldus Quirine. ‘Ons doel was om de fusion 360 prijs te halen. Maar toen we hoorde dat we ook nog eens de derde prijs wonnen, wisten we niet wat we meemaakten’, vertelt Marnix.

De finale op 18 maart bij MIT

Tijdens de finale streden drie Fontys teams tegen twaalf andere teams uit de hele wereld. De deelnemende teams kwamen uit Australië, Amerika, Turkije, maar ook uit Engeland en Guatemala. De studenten hebben alles op alles gezet om de prijs binnen te slepen met hun idee. Die varieerden van het desinfecteren van liften via UVC lichten, naar lampen die verkleuren als je geen 1,5 meter afstand houdt, tot aan het dragen van een armband die je temperatuur en gezondheid bijhoudt.

Studenten ervaren hoe het is om hun eigen product op de markt te zetten

Naast het bedenken van technische ideeën, moest het conceptueel model ook implementeerbaar zijn op de markt. Het product wordt getest, er wordt gekeken naar de kosten, maar naar ook naar wat voor winst eruit te halen valt. Studenten moeten hun ideeën pitchen, het contact onderhouden met de bedrijven, anderen kunnen overtuigen van hun ideeën en kunnen omgaan met feedback. Ze leren hierbij hoe het is om een eigen product op de markt te zetten.

Fontys Hogeschool Engineering is één van de partners van het Make Impact Consortium van het MIT