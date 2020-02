Fontys Paramedische Hogeschool opent testcentrum PITCH

Bij Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) is het nieuwe testcentrum PITCH officieel geopend. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ‘Explorelab’ van de hogeschool woonden een kleine tachtig gasten pitches bij van de eerste samenwerkingspartners van PITCH. PITCH staat voor Platform to Innovate, Test & Connect in Health en is een gloednieuw testcentrum waar bedrijven innovaties kunnen laten testen.

Het is een platform dat zorginnoverende bedrijven en zorgaanbieders verbindt met studenten en docent-onderzoekers van Fontys Paramedische Hogeschool. Een plek waar bedrijven direct in contact kunnen komen met de gebruikers van de toekomst. Grote organisaties als Össur, GE Healthcare, Oryx, InMotion VR en Slimmer Leven hebben zich bij PITCH aangesloten.

Presentaties en demonstraties

Onder de bezoekers waren toekomstige samenwerkingspartners, medewerkers van FPH en andere Fontysinstituten en studenten. Slimmer Leven en GE Healthcare presenteerden hun ervaringen met PITCH. Zo vertelden tweedejaars studenten over de Scan Assistant die ze samen met GE Healthcare ontwikkelden. Össur trok veel aandacht met demonstraties en een presentatie van hun braces en protheses en inMotion VR nam de bezoekers mee in de wereld van virtual reality door middel van een VR-bril. Er was ook oog voor creatieve ideeën en voorstellen van de bezoekers. Via een kanskaart konden zij ideeën en kansen voor PITCH aandragen, zoals potentiële samenwerkingspartners of suggesties voor nieuwe onderzoeken.

Uniek binnen de paramedische zorg

PITCH is te vinden in het Explorelab van Fontys Paramedische Hogeschool (FPH). Zowel start-ups, scale-ups als corporate organisaties kunnen via PITCH vraagstukken bij studenten neerleggen. Een win-win situatie. Bedrijven kunnen zonder grote investeringen hun zorgtechnologieën laten testen en onderzoeken door gebruik te maken van de kennis, faciliteiten en apparatuur van FPH. Studenten maken hierdoor al tijdens hun studie kennis met de nieuwste zorgtechnologieën én hun toekomstige werkgevers.

“Fontys heeft de kennis, faciliteiten en deskundigheid om nieuwe concepten en technologieën te laten testen door studenten, samen met docenten”, aldus Thom Rutten, adjunct-directeur van FPH. “Waar nodig kunnen wij weer studenten van andere opleidingen binnen Fontys of andere partners betrekken bij het vinden van antwoorden. Op deze manier kunnen studenten leren door te werken met de nieuwste technologieën en leveren we als kennisinstituut een bijdrage aan de vraagstukken van bedrijven in onze regio.”

Onderwijs en praktijk hand in hand

Organisaties zijn bij FPH al langer aan het juiste adres voor al hun vraagstukken rondom bijvoorbeeld zorg- en hulpmiddelen, postprocessing- en simulatiesoftware, e-health, wearables, Augmented en Virtual Reality en nieuwe technologieën rondom 3D-printing. Door als bedrijf gebruik te maken van de expertise van docenten van FPH én de frisse blik van studenten, ontstaat er een samenwerking waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Gezamenlijk met innovaties aan de slag gaan, zorgt voor snellere innovaties in de (paramedische) zorg.