De Fontys-opleidingen Operational Excellence, 3d-printen en robotica betrekken binnenkort eigen ruimtes in Brainport Industries Campus (BIC). De campus, waar tientallen bedrijven en instituten uit de high tech maakindustrie samenwerken aan innovatie, wordt naast het Summa College (MBO) gevestigd, en heeft daarmee ook een onderwijsinstelling op HBO niveau. Eerder al was ook het Fontys Centre of Expertise HTSM betrokken bij een samenwerking in BIC’s fieldlab Smart Connect Supplier Network.

Voor Brainport Industries Campus is samenwerking met het onderwijs een van de speerpunten. “Door het contact tussen studenten, docenten en onze bedrijven te stimuleren, is iedereen geholpen”, zegt Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed (Volkerwessels) en verantwoordelijk voor BIC. “Vandaar ook dat we bij de opzet van BIC hier zo’n belangrijke rol aan hebben willen geven. De praktijk wijst nu al uit dat het concept werkt; met de komst van Fontys zal dat alleen nog maar sterker worden.”

Fontys heeft de ambitie om in Brainport Eindhoven bij te dragen aan de gewenste groei van het aantal technisch geschoolde professionals, waaronder ingenieurs. Mede dankzij de middelen die beschikbaar komen uit de landelijke ‘regiodeal’ kan Fontys nu in zogenaamde hybride leeromgevingen investeren, waar het onderwijs en het werkveld nauw samenwerken. “Deze hybride leeromgevingen hebben grote meerwaarde voor het onderwijs, omdat aan echte problemen uit het werkveld wordt gewerkt in een praktijkomgeving waarbij ook nog eens gebruik wordt gemaakt van de modernste faciliteiten en technologieën”, zegt Ella Hueting, directeur van Fontys Hogeschool Engineering.

“En de meerwaarde voor het bedrijfsleven zit hem in de groei van de innovatiekracht door inzet van studenten en experimenten in praktijkgericht onderzoek. Daarnaast kunnen professionals in het werkveld deelnemen aan onderwijs zodat Fontys ook een bijdrage levert aan het Leven Lang Ontwikkelen. BIC geeft daarmee invulling aan leren voor werkenden, voor alle stakeholders een belangrijk thema.”

Vanuit Fontys zijn de hogescholen Bedrijfskunde, Educatie en Techniek (voor de opleiding Operational Excellence) en Engineering (voor de opleidingen op gebied van 3d-printen en robotica) bij dit initiatief betrokken.

Met de hybride leeromgeving van Fontys zullen elke dag ruim 100 studenten & docenten gebruik maken van BIC en daarmee actief bijdrage aan het concept. Voor Fontys sluit deze uitbreiding aan bij het strategische Huisvestingsprogramma en de veranderende visie op onderwijs waarin meer betekenisvolle leerervaringen studenten, docenten en werkveld centraal staan.

Over Fontys: Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Onze opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving. Ons onderwijs en het onderzoek dat wij uitvoeren, sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met onze partners willen wij de vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en waar dat kan oplossen.

Over Brainpoirt Industries Campus: De Brainport Industries Campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. Elk gebouw biedt faciliteiten waarvan meerdere partijen gebruik kunnen maken. De inrichting kan eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoefte van gebruikers. BIC faciliteert haar huurders optimaal in samenwerking aan nieuwe productietechnieken. De campus is bovendien bedoeld om aan (internationale) bezoekers te tonen wat de maakindustrie in de regio te bieden heeft.