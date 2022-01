Engineeringsbureau Comate Ventures heeft samen met investeerder Alychlo een pre-seed fonds opgericht: Comate Ventures. Het is specifiek gericht op hardware start-ups – dus bedrijven die te maken hebben met de ontwikkeling van fysiek mechanische of elektronische producten. ‘Want hier is behoefte aan. We zijn al meer dan tien jaar actief in hardware en hebben tientallen baanbrekende hardwareproducten op de markt gebracht. Met dit fonds willen we de briljante early-stage ideeën uitbouwen tot de next big thing, die de wereld zoals we die vandaag kennen zullen veranderen’, aldus een woordvoerder van Comate.

‘Ondernemers met fantastische ideeën worstelen vaak met het vinden van financiering voor de ontwikkeling ervan, wat het starten van een bedrijf vaak moeilijk maakt. Met Comate Ventures kunnen we hen een sprong voorwaarts bieden op basis van onze expertise: ze krijgen ondersteuning tijdens het traject van idee tot marktrijp product. Samen met ondernemer Marc Coucke en Alychlo willen we als Comate het succes van hoogtechnologische innovatie en hardware-ondernemers in Europa stimuleren.’

Comete Ventures investeert in hardwarebedrijven in een vroeg stadium om hen te ondersteunen tijdens die fase van het ontwikkelingsproces. ‘Gedurende r&d-cycli is het belangrijk om de tijd te nemen om verschillende opties te onderzoeken en de juiste keuzes te maken. Comate Ventures biedt ondersteunend kapitaal dat kwaliteit boven snelheid stelt.’

Hardware start-ups die zich voor financiering melden bij Comete Ventures hoeven niet reeds over een proof of concept of eerste prototype te beschikken. ‘Maar een klein overzicht van marktonderzoek of een visie op een mogelijk businessmodel is wel aan te raden, zodat we weten dat de start-up gecommitteerd is aan dit project.’