Fokko Leutscher is vanaf nu verantwoordelijk voor de hele mechatronica-divisie van de Frencken Group. Onder die divisie vallen Frencken Europe, Frencken Mechatronics en Machinefabriek Gebrs. Frencken (alledrie in Eindhoven), Optiwa in Reuver, Frencken America in Spokane (USA), ETLA Limited in Singapore, Frencken Mechatronics in Bangi (Maleisië) en ETLA Technology in Wuxi (China).

Leutscher werkt sinds 2017 bij de aan de Singaporese beurs genoteerde Frencken Group, en had tot nog toe de leiding over de onderdelen in Europa en Amerika. De Frencken Group wil meer gaan samenwerken en afstemmen binnen de complete organisatie, om wereldwijd nog meer mee te kunnen bewegen en mee te kunnen denken met de klanten. Leutscher: ‘Als wij onze klanten beter willen bedienen in hun global manufacturing footprint, dan moeten we intern ook steviger op een internationale schaal georganiseerd zijn.’

