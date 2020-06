FME-onderzoek: dieptepunt in Q3, daarna weg omhoog – pleidooi voor verruiming WBSO

Bijna tweederde van de industriële ondernemers in Nederland voorziet voorlopig geen liquiditeitsproblemen. Degenen die dat die wel voorzien denken die te kunnen oplossen door de flexschil af te schalen en een vacaturestop door te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME blijkt. Ook komt daaruit naar voren dat de ondernemers verwachten in het derde kwartaal het dieptepunt aan te tikken waarna de weg naar boven weer wordt ingezet. Voor volgend jaar denkt 20 procent weer te groeien ten opzichte van 2019; bijna 40 procent houdt voor 2021 rekening met een betrekkelijk geringe daling (tot 20 procent) ten opzichte van vorig jaar, dat over het algemeen een goed jaar was waarin arbeidsmarktkrapte voor veel bedrijven het grootste probleem was.

Er is volgens het FME maar één weg uit de crisis: innovatie. “Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Maar door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart van de bedrijven noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

NOW verlengen

Daarom roept FME de overheid op om de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) flink te verruimen. De WBSO is een loonkostensubsidie, waarbij lagere loonheffing voor medewerkers die R&D-werk verrichten en nieuwe innovatieve producten en productieprocessen ontwikkelen, betaald hoeft te worden. Ook eenderde van de ondernemers pleit voor regelingen om de innovatie te stimuleren, zo komt uit het onderzoek naar voren. Maar bijna de helft opteert voor een verruiming/verlenging van de NOW-regeling die voorziet in een tegemoetkoming in loonkosten, om zo talent binnenboord te kunnen houden.

FME heeft op 29 mei 2020 2.823 algemeen directeuren aangeschreven. De enquête is gesloten op vrijdag 5 juni om 12.00 uur. In totaal hebben 644 personen de vragenlijst gestart, waarvan 473 de vragenlijst volledig hebben doorlopen.