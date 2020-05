FME: bezuinigen op Defensie zeer slecht plan

Het uitstellen van investeringen bij Defensie levert alleen maar verliezers op. Dat zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “Defensie verdedigt niet alleen ons land, maar ook onze economie”, aldus Dezentjé. “Als defensie wéér moet inleveren op budget, is dat slecht voor de economie en het concurrentievermogen van Nederland”.

Defensie is een belangrijke aanjager van innovatief gericht aanbesteden. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de modernisering van de landmacht. De minimaal 600 miljoen euro die daarmee gemoeid is, kan Nederlandse bedrijven een grote economische impuls geven. Zo wil Defensie dat al haar kampementen in 2050 hun eigen energie opwekken. Daarvoor zijn technologische oplossingen nodig, zoals op het gebied van energieopwekking- en opslag en de elektrificatie van (zware) voertuigen. Hier is op dit moment vanuit de markt nog weinig vraag naar, dus defensieopdrachten helpen bedrijven innovatief te blijven. Dezentjé: “Door innovatiegericht aan te besteden, kan de overheid ook haar rol als ‘launching customer’ pakken”, dat is al jaren een zwakke plek in het overheidsbeleid. Met nieuwe bezuinigingen komt dit opnieuw in het geding.”

Vraaguitval

De technologische industrie, één van de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse economie, staat door vraaguitval voor enorme uitdagingen. Behalve door allerlei ondersteunende maatregelen, kan de overheid ervoor zorgen dat de sector concurrerend blijft door innovatie centraal stellen.

FME roept het kabinet op om de voorgenomen ‘herijking’ van de Defensienota gewoon door te laten gaan. Dezentjé: “Als we dit aan het volgende kabinet overlaten, is het wellicht al te laat voor de Nederlandse industrie”