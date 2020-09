FME aan Kabinet: zet Groeifonds niet in voor asfalt, maar voor slimme innovaties

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is zeer teleurgesteld dat er, opnieuw, geen structurele doorbraak is geforceerd op een ‘leven lang leren’. Er wordt weliswaar flink geïnvesteerd in innovatie via het Groeifonds, dat heeft alleen zin als er ook voldoende technologisch (bij- en om)geschoolde medewerkers zijn. “In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende”.

Meer asfalt zorgt niet voor meer verdienvermogen

Ook vindt FME dat met de uitwerking van het Groeifonds ingezet moet worden op innovatieve investeringen. Dezentjé: “Dat een derde van het geld naar infrastructuur gaat is mooi, maar meer asfalt en nieuwe treinverbindingen dragen nauwelijks bij aan ons verdienvermogen. Slimme sensoren die onze bruggen veilig houden, intelligente stoplichten en radicale mobiliteitsinnovaties zoals zelfrijdende auto’s en de Hyperloop, doen dat wel. Dat de WBSO, de fiscale regeling voor Research en Development ( R&D), verruimd wordt is goed nieuws, maar helaas staat daar tegenover dat het belastingtarief in de Innovatiebox omhoog gaat. “Jammer, want er is echt maar één weg uit de crisis: innovatie”.