Flier ontwikkelt innovatieve, snelle belader voor containerteelt

Er wordt steeds meer op containers geteeld. Dat is een bestaande ontwikkeling, voornamelijk toegepast in de sierteelt, maar nu gaan ook steeds meer vruchtgroentetelers die kant op. “De containertuinen, die je wellicht van de potplanten kent, worden meer en meer toegepast voor de opkweek. De steenwolblokken dienen er opgeschoven te worden en dat vereist een slimme en flexibele inrichting van de logistiek eromheen,” vertelt Henk Meulstee van Flier Systems. “Daarom heeft ons bedrijf een nieuw systeem ontwikkeld: de containerlader.”

Twee stappen

Het systeem bestaat uit twee stappen, legt Meulstee uit. “De steenwolblokken komen op de band en worden op een plaat geschoven. Onder die plaat schuift een mechanisme met 12 ‘afschuivers’ de blokken van de plaat op de tafel. Dat is mogelijk met 12 tegelijk, maar de machine kan ook zo worden ingesteld dat de blokken in verstek op de tafel worden geplaatst. Daarbij kan ook de afstand tussen de planten volledig worden ingesteld naar wens van de plantenkweker.”

Snel en zonder plantschade

Bij systemen waar de robots boven een tafel werken, gaat de robotarm over het product heen om de planten op de tafel te zetten. “Als het grote planten zijn met stokken, moet er gewacht worden met het invoeren van de planten totdat de arm terug is in de startpositie. Met dit systeem heb je die uitdaging en vertraging niet, omdat alle bewegingen los van elkaar plaatsvinden en er geen beweging boven de planten plaatsvindt.”

Pure snelheidswinst dus. Terwijl de blokken op de tafel geschoven worden, worden de nieuwe blokken al aangevoerd. Daarnaast zijn bewegingen tussen de planten door niet meer noodzakelijk om te blokken te verplaatsen. “Met deze machine hebben we mooie functionaliteit ingebracht om bladbeschadigingen te voorkomen.”

Eenvoud

Hoewel er achter de schermen van het systeem op technisch gebied genoeg gebeurt, is het systeem voor de gebruiker heel eenvoudig. “Door de individuele ‘overduwers’ is ieder patroon denkbaar. Dat kan vervolgens eenvoudig op het beeldscherm gekozen worden”, benadrukt Henk Meulstee. “De vraag voor deze slimmere oplossing kwam overigens uit de markt. Flier Systems is aan de slag gegaan met die klantvraag. Kan het slimmer, kan het sneller, kan het eenvoudiger? Met uiteindelijk deze nieuwe containerlader als resultaat. Dit is een prachtig exemplaar hoe de wens van de klant en de know how van Flier Systems resulteert in goed toepasbare functionaliteit voor de markt.”

Het systeem, dat vooral geschikt is voor het handelen van steenwolblokken, is sinds dit jaar op de markt, en wordt binnenkort geïnstalleerd bij verschillende klanten, waaronder SA Tomatoes in Australië.