Nijdra: betaling zal ook nu wel lukken

Dat alle leveringen ook netjes en op tijd betaald gaan worden, daarover heeft Dennis van Dijk van systeem supplier Nijdra, momenteel druk met de toelevering van onderdelen voor platforms voor het tests op corona, geen twijfel. ‘We werken al jaren voor deze Duitse klant. Hij heeft altijd op tijd, binnen veertien dagen betaald. Dat zal nu ook gebeuren. Maar stel dat dat toch tegenvalt, dan reken ik erop dat we snel en zonder bureaucratie gebruik kunnen maken van de financiële steunregelingen die onze overheid heeft afgekondigd.’

Overheid en banken zet tal van instrumenten in

Om door deze crisisperiode heen te komen kan onder andere gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten van overheid én banken: verruiming van de werktijdverkorting, deeltijd-WW, uitstel van diverse belastingafdrachten én uitstel van bancaire aflossingen. Voorts is de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf verruimd: als de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, is de overheid bereid om borg te staan voor een groter deel van de financiering.

Twijfel over tijdig betalen

Maar dit kan niet elke ondernemer geruststellen. Een machinebouwer laat weten te aarzelen of hij de machines die klaar staan voor uitlevering aan zijn klanten wel op transport zal zetten. ‘Want wie garandeert mij dat ik betaald wordt? Misschien heeft die klant maar net genoeg cash om zijn personeel te betalen en moet ik als leverancier langer op mijn geld wachten.’

Unilever betaalt sneller, maar er zijn ook retailbedrijven die hun betalingstermijn eenzijdig verlengen naar veertig tot zestig dagen. ‘Jammer, maar logisch, want ook die zijn, net als alle ondernemers, nu bezig zijn met werkkapitaaloptimalisatie’, aldus David Kemps van ABN Amro. ‘Wij hopen met onze ruimere regelingen de voorwaarden te scheppen waaronder klanten hun leveranciers tijdig blijven betalen.’

Kredietverzekeraars zijn terughoudend

Tegen niet-betalende klanten kunnen bedrijven zich normaal gesproken verzekeren bij een kredietverzekeraar. Een woordvoerder van kredietverzekeraar Atradius meldt dat ‘de monitoring’ is verscherpt’. Met ander woorden: ‘Verzekeraars zijn terughoudend met het dekken van nieuwe opdrachten’, aldus Igor Meijs van Freelance Factoring in het FD. De enige uitweg – willen er niet complete ketens omvallen – is dat schuldeisers hun betaaltermijn enorm oprekken. Juist daarom heeft ook Atradius een aantal voorwaarden van de Modula-polis – 80 procent van de industriële bedrijven is via die polis verzekerd – juist versoepeld. De verzekerde ondernemer mag zonder toestemming van Atradius met zijn klant een latere betaling van de factuur overeenkomen, zelfs tot na het verstrijken van de betalingstermijn, mits dat uitstel niet langer dan 60 dagen na het verstrijken van de betalingsstermijn is.

Servitization kan populairder worden

Voor de financiering van onder meer kapitaalgoederen kan op de wat langere termijn servitization als businessmodel aan populariteit winnen, verwacht Ed Nijssen, hoogleraar bij de vakgroep ITEM van de TU/e. ‘Je verkoopt of koopt immers geen machine en mogelijk wat service, maar rekent af per uur productie of op basis van output. Er is dus sprake van een constante cashflow, voor klant en leverancier.’

Nu in de huidige coronacrisis digitalisering het sleutelwoord blijkt, zou dit servitization zo maar eens naar een hoger plan kunnen tillen. Doordat bedrijven bij servitization al hun suppliernetwerk op orde hebben en veel meten en optimaliseren, kunnen zij makkelijk de volgende stap zetten en de loop sluiten, oftewel circulair gaan. ‘De meeste bedrijven zitten echter nog niet op maturity level van prestatiecontracten en dergelijke, en kijken nog erg korte termijn. Maar als aanvullende overheidsmaatregelen voor circulair volgen of de grondstofprijzen en de kosten van CO 2 -uitstoot gaan serieus omhoog, dan zouden bedrijven wel eens kunnen moeten versnellen’, aldus Nijssen.

Dit katern is door de redactie met de grootste zorg samengesteld. Door de snelheid van de ontwikkelingen is echter niet uit te sluiten dat onderdelen van de berichtgeving inmiddels door de actualiteit zijn ingehaald.

Business as very unusual

De artikelen in dit katern laten zien hoe de industrie, in buitengewoon lastige omstandigheden, werkt om de impact van het coronavirus te minimaliseren. Dit door de arbeidsomstandigheden van de medewerkers zo veilig mogelijk te maken, te zorgen dat de toeleverketens blijven functioneren, te waken dat de cashflow op orde blijft en te werken aan oplossingen: voor het tekort aan beademingsapparatuur en testsystemen en – van het allergrootste belang voor de langere termijn – voor de ziekte zelf. Door te werken aan een vaccin. En ten slotte, door alvast na te denken over de lessen die we kunnen leren uit deze immense crisis.