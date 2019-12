Finalisten van de DISCA’19: ‘Disciplines binnen de onderneming werken goed samen’

Er kan maar één bedrijf de winnaar zijn, en maar één de nummer twee. Maar ook de overige finalisten van de DISCA’19 waren niet zover gekomen als het geen topbedrijven waren die ook aandacht verdienen. Die krijgen ze hier. De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2019 is een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software.

Overige finalisten Best Knowledge Supplier

Festo: ‘Proactieve aandrijfspecialist’

Festo, specialist in pneumatische en elektrische aandrijvingen, heeft meerdere keren een DISCA-award gewonnen. In 2006, 2008 en 2009 sleepte de Nederlandse vestiging in Delft de hoofdprijs in de wacht. De laatste twee jaren haalde het finaleplaatsen, in 2018 in de categorie Best Logistics Supplier, het jaar ervoor in die van Best Knowledge Supplier. Net als dit jaar. Het laat zien dat de onderneming sterk is de snelle en correcte levering van standaardcomponenten, maar ook uitblinkt in het samen met de klant ontwikkelen van componenten en modules op maat. De jury omschrijft Festo als een ‘proactieve aandrijfspecialist’. ‘De ontwikkeling van de kerntechnologie vindt plaats in Duitsland, maar medewerkers in Nederland zijn altijd zeer goed op de hoogte van de laatste innovaties. Het zijn veelal sociaal competente medewerkers die goed in staat zijn hechte, langdurige klantrelaties te onderhouden. De medewerkers doen hun best zo vroeg mogelijk in ontwikkeltrajecten bij de klant aan tafel te komen, om – aan de hand van functionele specificaties – zo doeltreffend mogelijk oplossingen te kunnen engineeren. Bij het ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen, staat Festo open voor het integreren van componenten van derden als dat de klant voordeel biedt.’ Eén kritische noot: ‘De doorlooptijd is goed, maar het bedrijf had wat leveringsproblemen.’

B&R: ook start-ups van dienst

B & R Industriële Automatisering werd in 2017 onderdeel van het beursgenoteerde ABB, maar blijft vooralsnog zelfstandig opereren. Het bedrijf levert niet alleen de technologie voor industriële automatisering: de medewerkers van de Nederlandse vestiging schuiven al vroeg aan in de ontwikkelingstrajecten bij meestvertrouwde oem-klanten. B&R haalde in 2015 ook al de finale, in dezelfde categorie. De jury beoordeelt het bedrijf als ‘pro-actief’. ‘Het biedt de klant een zeer uitgebreid, pc-gebaseerd aandrijfplatform met heel veel gebruikersvriendelijke mogelijkheden om dat op maat te programmeren. Dat scheelt de klant veel software-ontwikkeluren en is daardoor relatief goedkoop, zeker gezien de tientallen jaren aan kennisopbouw die in deze technologie is toegepast. Mocht de klant vastlopen, dan bieden software-engineers van B&R goede service om de klant weer op weg te helpen – en die voelen zich zeker niet te goed voor de kleine start-ups. Het bedrijf biedt klanten ook goede opleidingen aan. En over innovaties wordt to-the-point geïnformeerd. B&R levert degelijke technologie in robuuste behuizingen die goed tegen zware operationele omgevingen bestand zijn.’

AMT: laat ‘kenniscarrousel’ goed draaien

AMT Group stond dit jaar voor het eerst in de finale. Dit moderne productiebedrijf voorziet opdrachtgevers in de industrie niet alleen van metaalcomponenten op maat, maar ontwikkelt en bouw ook complete machines. Ook ontwikkelt en bouwt het spoorwegmachines. De jury oordeelde dat AMT ‘goed in staat is de kenniscarrousel te laten draaien en klanten te laten profiteren van ervaringen en inzichten die bij het uitvoeren van eerdere opdrachten zijn vergaard’. ‘AMT is zeer goed op de hoogte van de mogelijkheden van de eigen productietechnologieën. De diverse disciplines binnen de onderneming werken goed met elkaar samen. Het is ook een sterk technologiegedreven leverancier, die graag aan de slag gaat voor de klant, hecht aan goede persoonlijke contacten, minder aan formaliseren van de samenwerking in contracten. Het bedrijf beschikt over betrokken medewerkers die trots zijn op hun bedrijf. De communicatie van deze mensen is goed en ze zijn bereid oplossingen te vinden om toch de planning te halen.’

Overige finalisten Best Logistics Supplier

Cimar: geeft proactief advies om leverzekerheid elektronica te vergroten

Cimar Electronics produceert en levert uit printplaten, besturingskasten en -panelen, schakelkasten en diverse elektronische en elektrotechnische apparaten. Het bedrijf uit Veenendaal, niet eerder voor een DISCA-award genomineerd, heeft die prestatie dit jaar wel neergezet, omdat het bedrijf er tussen andere elektronica-leveranciers echt uitspringt, aldus de jury. ‘Cimar is zeer leverbetrouwbaar. Het zorgt ervoor dat altijd de juist componenten gebruikt worden en dat die tijdig beschikbaar zijn. Dit gaat in 99 procent van de gevallen goed. Vanzelfsprekend worden er bij Cimar door de fabrikanten vaker foute componenten aangeleverd, maar de klant merkt daar niets van. De medewerkers geven proactief advies over het verbeteren van het elektronicaontwerp, om daarin componenten die obsoleet dreigen te worden te vermijden en die te vervangen door geschikte componenten die beter beschikbaar zijn, om zo de leverzekerheid te vergroten. De medewerkers communiceren intensief over de actuele status van leveringen. Waar nodig houden ze proactief voorraad aan. Qua kostprijs zijn ze ietwat aan de dure kant, maar desgevraagd geeft Cimar suggesties voor goedkope alternatieven.’

TTI: levert altijd het gevraagde

TTI Benelux in Eindhoven is een logistiek dienstverlener die uitblinkt in de hoogst mogelijke leverbetrouwbaarheid bieden, aldus de jury: honderd procent tegen 97 à 98 procent bij de concurrentie. ‘Ruim 98 procent is ook nog eens binnen op exact de vooraf afgesproken tijd. Dat ondanks het feit dat deze leverancier zelf met veel minder betrouwbare fabrikanten moet dealen. TTI legt op basis van de forecast van de klant, maar ook proactief, buffers aan met kritieke componenten en zorgt ook dat die buffers op niveau blijven. Mocht er ergens iets obsoleet dreigen te raken, dan geven de medewerkers early warnings af. Als de klant, in weerwil van de forecast, componenten niet afneemt is het geen probleem die afname door te schuiven naar het volgend jaar. De medewerkers van TTI communiceren intensief over de status van orders en zijn doortastend in het oplossen van problemen. Ze informeren de klant desgevraagd over de oorzaak van eventuele problemen’, aldus de jury. TTI heeft eerder eerste rondes gehaald.

Solar: richt zich nu ook op machinebouw

Solar Nederland heeft de laatste anderhalf jaar als elektrotechnisch logistiek dienstverlener ‘een flinke progressie geboekt door zich ook expliciet op de machinebouw te gaan richten’, zo constateert de jury over deze Alkmaarse onderneming. ‘Mocht er bij uitzondering toch een verkeerde levering gedaan worden, dan gaan ze zelf proactief op zoek naar de oorzaak en zorgen dat er een structurele oplossing komt. Tegelijk zijn de medewerkers creatief in het vinden van oplossingen voor acute problemen, bijvoorbeeld door geschikte, alternatieve componenten te bieden. Ze informeren proactief en bijtijds over mogelijke problemen, vragen de klant proactief naar hoe zij hun dienstverlening zouden kunnen verbeteren en komen zelf met oplossingen voor eventuele verbeterpunten. Ze zijn altijd to-the-point in hun communicatie. De prijzen van Solar zijn marktconform.’ Voorts tekent de jury aan: ‘Het is wel mogelijk dat de progressie die Solar gemaakt heeft (sterk) afhankelijk is van de mensen die een account beheren.’ Solar heeft eerder eerste rondes gehaald.

Roba: 100 procent leverbetrouwbaar

Roba Metals is een internationaal opererende handelsfirma en semiproducent van staal, roestvaststaal en nonferro. De logistiek dienstverlener uit IJsselstein is ‘100 procent leverbetrouwbaar’, zo stelt de jury. ‘Gerekend over honderden leveringen, tientallen verschillende artikelen, meerdere keren per week, werd er foutloos uitgeleverd. Ook de doorlooptijd is in 100 procent van de gevallen conform vooraf gemaakte afspraken. Roba Metals houdt voorraad aan voor de klant. Desgewenst kan de logistiek dienstverlener gecertificeerd metaal leveren, zonder stempel. De medewerkers bellen proactief als ze zien dat voorraden in de markt onder een bepaald niveau dalen of als markprijzen laag zijn, zodat de klant niet misgrijpt en een lage prijs betaalt. Roba is over het algemeen niet de goedkoopste, maar de prijzen zijn wel markconform. Het contact is persoonlijk en prettig’, aldus de jury over de communicatiekwaliteiten. Roba heeft eerder eerste rondes gehaald.

Overige finalisten Best Customer 2019

IMS betrekt vroeg

IMS uit Almelo is een ontwikkelaar en bouwer van complete hoognauwkeurige, snelle en flexibele productielijnen voor de internationale markt. Het bedrijf werkt graag over lange periode samen met strategische toeleveranciers, zo constateert de jury. ‘IMS wil door die partijen graag ontzorgd worden en biedt zijn toeleveranciers ook de ruimte dat optimaal te doen. Onder meer door die vroeg, al in de engineeringsfase, bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken. Prijs is belangrijk voor deze uitbesteder, maar is niet de nummer 1-prioriteit. Dat is het, samen met de toeleveranciers, optimaal bedienen van de klant. Toeleveranciers worden daartoe als gelijkwaardig behandeld; aangereikte oplossingen worden gerespecteerd. De medewerkers van de Almelose onderneming communiceren ook goed. Ze zijn helder over specs, planning en forecast en kunnen vragen van toeleveranciers op doorgaans adequate wijze beantwoorden. Wie waarvoor verantwoordelijk is, is helder dankzij de transparante structuur van de organisatie van dit klantbedrijf’, duidt de jury. IMS was vorig jaar de winnaar van de Best Customer Award.

Vencomatic inspireert en motiveert

Vencomatic Group is een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf en zich zeer bewust van de milieu-impact van de sector waarin het actief is, zo vindt de jury van deze leverancier van systemen voor het inrichten van moderne pluimveebedrijven over de hele wereld. ‘En het is er voortdurend op uit met innovaties die effecten te minimaliseren. Het bedrijf uit Eersel heeft ook fors geïnvesteerd in duurzame, energieneutrale huisvesting, die tegelijk de medewerkers inspireert en motiveert. De onderneming beschikt ook over een eigen academie en heeft een scala aan technische disciplines in huis die in nauwe samenwerking, onderling en met toeleveranciers, tot bijzondere, baanbrekende innovaties komen. Dit klantbedrijf is zeer zich bewust van het feit dat toeleveranciers alleen van strategische waarde kunnen zijn als ze vroeg in de ontwikkeling van die innovaties betrokken worden en als ze (desgevraagd) diepgaand van informatie worden voorzien. De innovaties zijn vaak ook van digitale aard die de eindgebruikers alle relevante informatie bieden over het functioneren van de systemen.’ Vencomatic heeft eerder eerste rondes gehaald.

Holmatro onderkent kracht leveranciers

Holmatro Hydraulics uit Raamsdonksveer is een ontwikkelaar en bouwer van innovatieve hydraulische gereedschappen voor technische hulpverlening, industriële toepassingen en special tactics operaties. Deze oem’er heeft op tijd ingezien dat er een compleet nieuwe core-technologie ontwikkeld moest worden om marktaandeel te behouden, zo constateert de jury. ‘Die ontwikkeling heeft in belangrijke mate buiten de deur plaatsgevonden, bij toeleveranciers. Deze uitbesteder onderkent de sterktes van die partijen en geeft de ruimte die krachten te ontplooien. Door goed onderbouwde argumenten van toeleveranciers laat ze zich overtuigen. Mede daardoor kan de ontwikkeltijd kort zijn. De IP die toeleveranciers zo ontwikkelen mogen ze, mits afgestemd, voor niet-concurrerende derden opnieuw inzetten. Deze onderneming heeft een transparante organisatiecultuur, waardoor het voor toeleveranciers evident is bij wie ze met welke vraag moeten zijn.’ Het bedrijf heeft eerder tweede rondes van de DISCA gehaald.

Jury’s: alle finalisten zijn uitgesproken topbedrijven

Voor het beoordelen van de finalisten werden drie jury’s opgetuigd, één per DISCA-categorie. Deze bestonden uit vertegenwoordigers van de bedrijven die deze finalisten hadden genomineerd en gescoord in ronde 1 en 2. De twee jury’s voor de twee supplierscategorieën werden voorgezeten door Joes Wigman, managing director van organisatieadviesbureau Berenschot, de customerjury door Anita van Gils, lector Familiebedrijven aan hogeschool Windesheim. Om tot hun conclusies te komen, kwamen de drie jury’s elk een dagdeel bijeen: ze bediscussiëren alle finalisten en wezen zo een top-2 aan. Deze top 2-bedrijven zijn op 21 november in antwoord op drie vragen van de juryvoorzitters gepitcht door de juryleden, verantwoordelijk voor de betreffende nominatie. De drie ‘afvallers’ echter zijn, zo benadrukken de jury’s in hun conclusies, ook allemaal uitgesproken topbedrijven.