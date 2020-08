Field Scanalyzer: Geautomatiseerde outdoor Phenotyping

Het Field Scanalyzer Gantry System van LemnaTec is een 3-assig sensor-to-plant phenotyping systeem. Het ontwerp en de constructie zijn gebaseerd op een industrieel portaalkraansysteem. De x-as wordt langs een railsysteem geleid dat wordt ondersteund door betonnen palen die in de grond worden geheid om een natuurlijke afwatering mogelijk te maken en geen hindernissen op te werpen, aangezien traditionele betonnen voetstukken als stromingsbarrières kunnen fungeren. In x-richting wordt de lengte alleen beperkt door de benodigde bekabeling; één van onze klanteninstallaties bereikt een lengte van 500 m. De y-as staat loodrecht op de rails en draagt de hefinrichting voor de container met de detectieapparatuur. In y-richting is een aangepaste breedte, bijv. 10 m, 20 m of 30 m, mogelijk om over een bepaald groeioppervlak te overbruggen. De z-as dient om de container met de sensorapparatuur op en neer te tillen.

Deze opstelling maakt een nauwkeurige beweging van alle 3 de assen gedurende het hele jaar mogelijk. De sensorbox kan elk punt van het meetgebied bereiken in vooraf gedefinieerde schema’s met herhaalbare hoge precisie in het subcentimeterbereik.

Het systeem is voorzien van een sensorbox voor fenotyperingssensoren en omgevingssensoren. Elk van de camerasystemen wordt ondergebracht in een aparte weerbestendige behuizing en gemonteerd op een flexibel en verstelbaar platform in de beeldvormingskast. Het totale laadvermogen van de camerabox kan oplopen tot 500 kg, waardoor volledige flexibiliteit mogelijk is voor toekomstige aanpassingen en uitbreidingen van het sensorplatform. De weersafscherming van de sensorbox beschermt de elektronische apparatuur tijdens ruw weer. Deze bestaat uit een roldeur aan de benedenzijde van het platform om de sensoren volledig te beschermen wanneer ze niet in gebruik zijn.

De Field Scanalyzer heeft omgevingssensoren aan boord en registreert de klimaatgegevens tijdens alle fenotypische metingen, zodat gebruikers de fenotype- en omgevingsgegevens in de database kunnen vinden.

Wall Street Journal verslag over Field Scanalyzer

De Wall Street Journal heeft verslag gedaan van de Field Scanalyzer die aan de Universiteit van Arizona werkt aan het gereedmaken van gewassen voor het omgaan met klimaatverandering en het leveren van biobrandstoffen. Het project wordt gefinancierd door het Amerikaanse Ministerie van Energie en The Bill en Melinda Gates Foundation. We zijn er trots op dat onze fenotypische technologie bijdraagt aan dit belangrijke onderzoek. Hoewel deze Field Scanalyzer de grootste landbouwrobot ter wereld is, kunnen we digitale technologie leveren voor phenotyping en zaadtesten op gebruikersgerichte schaal en voor een breed scala aan toepassingsgevallen. Onze op kunstmatige intelligentie gebaseerde toepassingen richten zich op het volledige scala van planten, van zaad tot wortel en scheut.