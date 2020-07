Festo speelt in op door corona-crisis versterkte trends van digitalisering en local for local

De omzet van Festo is vorig jaar gedaald met 3,7 procent, naar ruim 3 miljard euro. Ontslagen zijn er de afgelopen maanden niet gevallen en de cashflow en winstgevendheid blijven ‘goed’, aldus directievoorzitter Oliver Jung in zijn jaarlijkse persconferentie die hij vandaag online gaf. Hij rekent er op dat in de tweede helft van het jaar de omzet weer zal groeien. Dat de impact voor de Duitse aandrijfspecialist meevalt heeft veel te maken met de brede marktopstelling van de onderneming die actief is in onder meer de automotive, food, packaging en medische technologie. Met name die laatste markt vertoonde een sterk groei van de vraag, onder andere naar onderdelen voor beademingsmachines. In reactie daarop heeft Festo ook zelf, in een tijdsbestek van een paar weken, een prototype van zo’n machine ontwikkeld, en bijgedragen aan de automatisering een mondmaskerproductielijn, aldus de ceo.

Holistic digital strategy

De bestendigheid van de onderneming hangt volgens Jung ook samen met de digitale transformatie waarin de industrie zich bevindt. Die heeft door de corona-crisis een extra impuls gekregen, met doorzettende automatisering als gevolg. Juist voor die transitie biedt Festo een breed portfolio. Festo heeft vanwege corona de digitale support verder geoptimaliseerd via een collaborative platform waarop het online samen met de klant onder meer kan engineeren en onderhoud kan uitvoeren. Ook is er vanuit het scholingsbedrijf Festo Didactic geïnvesteerd in optimalisatie van het aanbod van digital learning content. Deze inspanning passen in het kader van de holistic digital strategy van de onderneming waar ook de inzet van AI onderdeel van uitmaakt, toegepast in onder meer de IoT-gateway CPX.

Duurzamere processen en producten

Jung ging in zijn betoog ook nog in op de inspanning van het familiebedrijf om de onderneming duurzamer te maken. Door de energie-efficiency van de eigen processen te verhogen en zelf meer duurzame energie op te wekken wil het bedrijf zijn carbon footprint voor 2025 verlaagd hebben met 30 procent, in lijn met wat volgens de wetenschap nodig is om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Voorts zorgt Festo dat ook bij de klanten de energie-efficiency hoger wordt door het op de markt brengen van energie-zuinigere producten.

Thuiswerken

Zijn collega en lid van het directieteam Sales Ansgar Kriwet ging aansluitend dieper in op de impact van corona op het bedrijf. Die op bepaalde fronten wel meeviel: de afgelopen maanden hebben veel kantoormedewerkers thuis gewerkt, vrijwel zonder verlies van productiviteit omdat Festo daarvoor de digitale infrastructuur al had liggen. Voor de mensen op de werkvloer is dat nog niet zover. Nu nog kunnen operators hun machines alleen direct aan de lijn bedienen. Maar Festo investeert in oplossingen die ook voor deze werknemers het werken op afstand mogelijk gaan maken.

Local for local-trend

Kriwet memoreerde in zijn verhaal ook dat Festo, dankzij een wereldomspannende IT-infrastructuur die alle plants met elkaar verbindt, in staat was pieken in de vraag naar bepaalde, corona-gerelateerde producten op te vangen. Dat maakte het mogelijk de productie van die producten uit te breiden naar andere plants. Of, in geval van supply chain-problemen die zich alom voordeden, de producten van de ene locatie naar de andere te verschuiven. Key daarvoor is dat Festo van zijn productieprocessen digital twins heeft die het gemakkelijk maken die processen te visualiseren en naar elders te kopiëren. Dit maakt het ook mogelijk snel in te spelen op de local for local-trend die Kriwet voorziet, als reactie op de toeleverproblemen die veel bedrijven de afgelopen maanden ondervonden hebben.

Semiconmarkt

Tenslotte illustreerde hij hoezeer Festo de laatste jaren is veranderd van een bedrijf dat producten van staal en aluminium leverde in een onderneming die eenvoudig te bedienen producten biedt waarin silicium, software en data een belangrijke rol spelen. Zo is Festo tegenwoordig ook actief op de snelgroeiende elektronica- en semiconmarkt waarop het voor een Chinese fabrikant van chips een transportbox ontwikkeld heeft. In die box worden de wafers beschermd vervoerd op weg van de ene naar de andere van de plusminus 500 productiestappen die genomen worden. De boxen zijn gevuld met stikstof waarvan de kwaliteit en druk nauwkeurig beheerst wordt met piëzo-kleppen, gecontroleerd met de vorig jaar gelanceerde Motion Terminal.

Sales blijvend ook online

Kriwet voorziet ook dat wijze waarop de onderneming contact onderhoud met de klanten blijvend zal veranderen, door de ervaringen opgedaan tijdens de crisis: het zal een mix worden van fysieke en online ontmoetingen. Het eerstvolgende online event staat al gepland: Festo Virtual Fair op 15 en 16 juli 2020.