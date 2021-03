Gedigitaliseerde producten van Festo zorgen voor een meerwaarde in de toekomst. Nieuwe technologieën genereren ongekende marktkansen. Dit geldt des te meer voor de digitalisering in de machine- en installatiebouw. Het doel van Festo is om klanten en partners te ondersteunen en hen mee te nemen naar het digitale tijdperk als onderdeel van dit transformatieproces. Met de overname van het industriële intelligentiebedrijf Resolto is Festo klaar om de volgende fase in de automatiseringstechnologie in te gaan: het gebruik van kunstmatige intelligentie.

In 2000 waren de eigenaren van de klassieke Nokia 3310 zo trots op hun stevige mobiele telefoon. De omzetcijfers van Nokia lagen in de miljarden dankzij het hoge aantal verkochte eenheden, maar eigenlijk alleen met de hardware zelf. Bijna 20 jaar later is de hardware van de iPhone X niet alleen een stuk duurder, maar dankzij digitalisering ook een hausse voor nieuwe businessmodellen en nieuwe markten. Er zijn meer dan 100.000 apps beschikbaar in de Apple Store, waardoor een markt van € 9,5 miljard ontstaat voor muziek en software. En de trend zit in de lift.

Slimme oplossingen

Ook in de automatiseringstechnologie is een verschuiving te zien. In het tijdperk van digitalisering zijn de klassieke automatiseringsproducten, zoals aandrijvingen, controlesystemen, kleppen of service-units voor perslucht, slimme oplossingen. Ze integreren steeds meer functies, maken communicatie zowel onderling als met hogere niveaus van de automatiseringspiramide mogelijk dankzij sensortechnologie, intelligentie en softwaregebaseerde functies.

Voorbeeld: een klassiek luchtverzorgingsunit bereidt perslucht voor. De filters, olie- en waterscheiders zorgen voor een hoogwaardige persluchtkwaliteit. De energie-efficiëntiemodule MSE6-E2M kan nog veel meer. Wanneer de module is uitgerust met sensoren, verzamelt hij gegevens die kunnen worden geëvalueerd om eventuele afwijkingen tegen te gaan. De module kan lekkages detecteren en rapporteren en ook conditiebewaking uitvoeren op basis van procesgegevens. Hiermee zijn energiebesparing tot 30% mogelijk.

Veel meer dan passen en vergeten

Festo-producten volgen al decennia het motto ‘installeren en vergeten’. Hoewel dit leidende principe vandaag de dag nog steeds van toepassing is, bieden de producten van Festo tegenwoordig extra toegevoegde waarde dankzij digitalisering.

Festo heeft nu weer een stap vooruit gezet. Met Festo AX platform kan Festo oplossingen bieden met kunstmatige intelligentie voor realtime toepassingen. Via dit platform wordt data direct in het veld (on-edge) verzameld en geïnterpreteerd. Modellen gebaseerd op kunstmatige intelligentie maken het mogelijk om energie te besparen, cyclustijden te verkorten en het aantal machinestoringen en productiefouten te verminderen.

De Festo AX oplossing kent bijvoorbeeld de gezonde toestand van een systeem en detecteert elke anomalie met de realtime analyse van de sensorgegevens van het systeem. Dit levert vroege en nauwkeurige prognoses, stelt diagnoses en doet aanbevelingen voor actie.

Over het onderwerp kunstmatige intelligentie organiseert Festo op 14 April een webinar. Tijdens de webinar zal in gegaan worden op Machine Learning en hoe deze toegepast kan worden.

Inschrijven voor de webinar hier.