Feedtuber zoekt strategische partner

Ondernemen doet Jan-Dirk van der Tol al sinds hij in 1992 afstudeerde en altijd samen met compagnons. Tot de agrarisch techneut in 2016 zelfstandig start met Feedtuber. Dat was geen bewust besluit, eerder een ontwikkeling die voortvloeide uit de omstandigheden én een goed idee. Nu zoekt hij alsnog een partner die in het bedrijf wil stappen, want: ‘In je eentje heb je altijd gelijk, maar samen bereik je meer.’

Pas terugkijkend op zijn loopbaan beseft Jan-Dirk dat hij het samenwerken met compagnons altijd heeft opgezocht. ‘Nu ik alleen baas ben, mis ik een betrokken sparringpartner. Iemand die kritisch meedenkt en andere kwaliteiten inbrengt. Ik ben best goed in de commerciële kant van ondernemen, maar als ik eerlijk ben, ligt mijn hart bij technische ontwikkeling van machines. Zo is Feedtuber ook ontstaan. Het bedenken en bouwen van nieuwe machines is één ding, het verkopen ervan iets heel anders. Dat heb ik eerder gedaan, maar zou nu graag een partner hebben die vooral daar sterk in is. Een investeerder met hart voor de zaak én een passend netwerk.’

Flinc helpt hem bij deze zoektocht, als verbindende schakel tussen innovatieve startups en financiers. Al was het vinden van een investeerder een behoefte die pas in gesprek boven tafel kwam. ‘In eerste instantie ben ik met Bjorn Redmeijer rond de tafel gegaan omdat ik graag iemand met verstand van cijfers mee wilde laten kijken’, vertelt Jan-Dirk. ‘Het traject met Flinc was waardevol, omdat het stimuleert je hele onderneming goed door te lichten. Mijn prille samenwerking met een Duits bedrijf biedt mooie kansen – ik verkoop kleinere machines voor hen in de Benelux, zij nemen mijn machines mee in hun netwerk – maar het is wenselijk om meer sporen uit te zetten. Dus zoeken we nu een strategische partner die Feedtuber verder mee wil opbouwen.’

Oog voor machines

Het in Lemmer gevestigde Feedtuber is een nichespeler op gebied van technische systemen voor het zogenoemde inslurven* van alle soorten veevoeders en biomassa. Dat gebeurt met hernieuwd ontworpen machines die zijn ontsproten aan het brein van een boerenzoon met een technisch hart. ‘Thuis op ons boerenbedrijf had ik als jongen alleen maar oog voor de machines’, lacht Jan-Dirk. Hij ging daarom werktuigbouwkunde studeren en begon na zijn studie een loonbedrijf met twee kompanen. ‘Een paar jaar later maakte ik kennis met een machine voor inslurven in Amerika en zag kansen om die in Nederland en Europa op de markt te brengen. Mijn maten hadden daar wat minder interesse in, daarom besloot ik voor mezelf de kans te wagen.’

Al snel vond de Friese ondernemer een partner in Tsjechië die de Oost-Europese markt voor zijn rekening wilde nemen. ‘Samen hebben we bijna twintig jaar Eurobagging gerund. Tot de zoon van mijn compagnon – die toen al bij ons werkte – zich wilde inkopen. Een slimme jongen die zijn plek zeer zeker verdiende, alleen: drie kapiteins op het schip zag ik niet zitten. Dus heb ik mijn aandelen in 2016 aan de zoon verkocht en ging me beraden op een volgende stap. Net in die tijd werd ik benaderd door een opdrachtgever die behoefte had aan een inslurfmachine die minder breed was. Zijn idee sprak me aan en ik legde het voor aan de Tsjechen, maar zij wilden er niets mee doen. En zo besloot ik zelf te gaan ontwerpen.’

Bron: NOM