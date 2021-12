In 2022 viert de firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG zijn 75-jarig jubileum. Daarnaast begint de aandrijfspecialist het jaar met een nieuwe managementstructuur. De huidige twee Managing Directors Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter gaan met pensioen en dragen de leiding over aan een nieuw, vijfkoppig managementteam rondom Karl Faulhaber.

Karl Faulhaber bedankt hen: “Hun visie van gestandaardiseerde en gesynchroniseerde productie voor alle locaties was net zo belangrijk voor het succes van FAULHABER na de eeuwwisseling als de integratie van de verschillende internationale dochterbedrijven in de FAULHABER Group. Als Managing Directors namen ze talloze prijzen voor FAULHABER in ontvangst, zoals de award voor “Factory of the Year 2018” in de categorie “Outstanding small-batch production”. Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter dragen een uitermate gezond bedrijf aan ons over. FAULHABER is uitstekend gepositioneerd voor de uitdagingen van de toekomst. We willen hen bedanken voor hun inzet en toewijding, en we hopen dat ze genieten van hun welverdiende pensioen.”

Uitgebreid nieuw management

In het kader van de overdracht is het managementteam uitgebreid. Naast Karl Faulhaber (Sales, Marketing) komt de leiding van het familiebedrijf ook in handen van Hubert Renner (Order Management), Markus Dietz (Finance, Controlling), Lutz Braun (HR, Legal) en Dr. Udo Haberland (R&D, Innovation).

Continuïteit is belangrijk voor het succes van de bedrijvengroep, die nog altijd wordt aangestuurd door de familie van de oprichter. Sommige leden van het managementteam hebben al tientallen jaren ervaring in verschillende leidinggevende posities bij FAULHABER. En Karl Faulhaber wordt de derde generatie uit de Faulhaber-familie die het bedrijf zal leiden. Samen met de klanten, partners en medewerkers zal FAULHABER zich blijven richten op gezonde groei en winstgevendheid.

Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter: “Na 17 jaar (voor Bertolini) en zelfs 22 (voor Frech-Walter) dragen we het leiderschap van het bedrijf na de jaarwisseling over aan het nieuwe management. We willen onze partners en klanten danken voor hun loyaliteit en voor de uitstekende samenwerking. Dit is ook een motivatie voor het nieuwe managementteam, dat we natuurlijk alle succes wensen.”