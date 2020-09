Een wereld zonder robots is vandaag de dag ondenkbaar. Het aantal toepassingsgebieden waarin de procesveiligheid, betrouwbaarheid en economische efficiëntie van robots vereist is, is enorm. De aandrijfsystemen van FAULHABER spelen een grote rol bij het vervullen van deze eisen, en blijven indruk maken door hun duurzaamheid en hun prestaties in een robuust en compact ontwerp. Door deze eigenschappen kunnen ze worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van rioolrobots en op afstand bediende manipulatoren tot robots voor handling en logistiek (afb. 1 en 2), en tot chirurgische toepassingen of protheses. Of het nu gaat om een hoge dynamiek of een nauwkeurige positionering, het uitgebreide assortiment producten met meer dan 25 miljoen mogelijke combinaties van microdrives, optische, magnetische of absolute encoders, toerentalregelaars en motion controllers met verschillende interfaces, FAULHABER heeft bijna altijd de perfecte oplossing. Maar dit technologische bouwpakket dient ook als basis voor het realiseren van toepassingsspecifieke maatwerkaanvragen, waardoor de verdere evolutie van de robotica wordt vergemakkelijkt.

Grijpen zonder perslucht

Tot voor kort waren kleine grijpers die zowel snel als krachtig zijn altijd pneumatisch. Want met perslucht kan een hoge druk vrijwel zonder vertraging op een andere plaats worden toegepast. Maar de uitgebreide infrastructuur die nodig was voor pneumatiek is tegenwoordig niet meer nodig. Mechatronische grijpsystemen kunnen nu gemakkelijk de prestaties van hun pneumatische tegenhangers evenaren dankzij borstelloze DC-motoren met een diameter van slechts 22 mm en een geïntegreerde motion controller.

Precies passende oplossing onder de grond of in het magazijn

Microdrives worden ook gebruikt in inspectierobots voor riool pijpleidingen. DC-motoren met een diameter van amper 15 mm en een edelmetalen commutatiesysteem gemonteerd op dergelijke inspectierobots, tonen aan hoe zwaar belastbaar, schokbestendig en robuust ze zijn in het dagelijks gebruik. En ook in logistieke automatisering worden deze kenmerken bevestigd. In deze sector wordt een toenemend aantal handelingen met betrekking tot het opslaan, ophalen en verzendklaar maken van artikelen en pakketten uitgevoerd door intelligente robots. Een typische module van een op een logistieke robot geplaatste hefkolom en grijper bevat bijvoorbeeld een borstelloze DC-servomotoren met geïntegreerde Motion Controller en planetaire tandwielkast. Dit waarborgt een nauwkeurige positionering tijdens opslaan of ophalen van items – altijd bij continu bedrijf met constante belastingswisselingen. Zo zijn de kleine FAULHABER aandrijfsystemen te vinden op bijna alle gebieden van de robotica.

FAULHABER is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en inzetten van hoognauwkeurige miniatuuraandrijvingssystemen, servocomponenten en aandrijfelektronica met tot wel 250 Watt uitgangsvermogen. Hierbij hoort naast het uitvoeren van klantspecifieke totaaloplossingen ook een uitgebreid aanbod aan standaardproducten zoals borstelloze motoren, DC-micromotoren, encoders en motion controllers. Het FAULHABER-handelsmerk wordt over de hele wereld erkend als symbool van kwaliteit en betrouwbaarheid in complexe toepassingsgebieden zoals medische technologie, fabrieksautomatisering, precisie-optica, telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart en robotica. Van de krachtige DC-motor met een continukoppel van 224 mNm tot aan de delicate microaandrijving met een buitendiameter van 1,9 mm omvat het portfolio van FAULHABER meer dan 25 miljoen mogelijkheden om voor elke toepassing een optimaal aandrijfsysteem samen te stellen. Deze modulaire technologie is tevens de basis voor aanpassingen waarmee we op bijzondere klantenwensen voor speciale uitvoeringen in kunnen gaan.