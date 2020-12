Heidelberger Druckmaschinen AG heeft zich bewezen als een betrouwbare partner met veel innovatieve kracht voor de wereldwijde druksector. De missie van het bedrijf is het vormgeven van de digitale toekomst van deze sector. Als erkenning voor de uitzonderlijke technologische prestaties en de innovatieve ondersteuning onderweg naar dit doel, heeft Heidelberg zijn partner FAULHABER nu erkend als “Preferred Technology Partner”.

FAULHABER is trots op deze erkenning, omdat het de eerste keer is dat Heidelberger Druckmaschinen AG zo’n soort titel verleent aan een leverancier. In zijn toelichting benadrukt Heidelberger de uitzonderlijke technologische knowhow van FAULHABER en de moderne productieprocessen, die leiden tot doordachte oplossingen voor complexe technische problemen.

De award vormt ook een nieuw hoogtepunt in een reeks, omdat FAULHABER de afgelopen jaren bij Heidelberger ook al de titel “Preferred Supplier” veroverde in de productgroep “Electric Drives”. Voor deze categorie spelen diverse prestatie-indicatoren een rol in de evaluatie. Hierbij gaat het onder andere om het nulafwijkingspercentage in de product- en proceskwaliteit, continue verbetering, een partnerschap op basis van samenwerking en betrouwbare logistiek. Helmut Braun, hoofd Quality Assurance/Electronics Procurement bij Heidelberger: “FAULHABER heeft ons in al deze aspecten kunnen overtuigen.”

Sebastian Huber, Senior Manager Purchasing: “FAULHABER heeft zijn uitstekende prestaties in het verleden al bewezen in de samenwerking met Heidelberger, wat de afgelopen vier jaar ieder jaar is beloond met de titel van “Preferred Supplier”. We waarderen FAULHABER als een betrouwbare partner en verlenen de Award voor Preferred Technology Partner dan ook bijzonder graag aan FAULHABER voor zijn bijdragen aan onze technische innovaties en kostenoptimalisatie.”

Kai Albrecht, Senior Manager R&D: “FAULHABER is een sterke partner voor de realisatie van technologisch complexe projecten. Het bedrijf houdt rekening met onze hoge vereisten op het gebied van aandrijftechniek en levert oplossingen op maat. We hechten veel waarde aan onze samenwerking en ook aan de efficiënte ontwikkeling van passende oplossingen voor ons bedrijf.”