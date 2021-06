Alsof je werkt met Outlook: een mailtje versturen en daarmee een taak wegwerken, terwijl de geadresseerde met de mail een taak ontvangt en weet wat hij te doen heeft. Zo simpel is het in feite, zegt Henk Kremers over Work Cell Operations (WCO), een nieuw product van Fastems.

Kremers is geautoriseerde dealer voor Fastems, het Finse familiebedrijf dat automatiseringsoplossingen biedt voor de maakindustrie. Fastems verkoopt onder andere MMS, manufacturing management software – de laatste jaren al dan niet virtueel via de cloud – en is groot geworden in de pallet- en robotautomatisering. En dat is waar WCO op voortborduurt, aldus Kremers.

Hij komt regelmatig bij bedrijven en ziet ze worstelen met het accuraat afhandelen van binnenkomende orders. ‘Veel bedrijven vinden het lastig om het ERP-systeem op een goede manier te koppelen aan de concrete werkzaamheden in de fabriekshal. En dan proberen ze op allerlei manieren die twee aan elkaar te knopen, met ingewikkelde programma’s en processen of dure ICT’ers. Vaak werkt dat niet. Of bijvoorbeeld alleen voor machines die ook daadwerkelijk op het ERP-systeem zijn aangesloten. Maar dat hebben lang niet alle bedrijven.’

Met WCO, aldus Kremers, kunnen allerlei zaken – zoals planning, toolmanagement, work cue en orderuitvoering – heel simpel worden uitgevoerd. En dat kan gewoon op de telefoon of de tablet. ‘Je voert de taak in, en je kunt live zien wat er gedaan moet worden. In de werkplaats krijgt de heftruckchauffeur op zijn device door wat hij moet doen. Hij voert zijn taak uit, vinkt het af, en het verdwijnt van zijn scherm. Vervolgens komt het bij de zager, die weet hoe en wat hij moet doen. Ook daar verdwijnt het na de werkzaamheden. Met een druk op de knop gaat het naar de volgende positie. Als een klant belt, kun je live zeggen hoe het met de order staat en wanneer het geleverd kan worden.’

En ook andersom, zegt Kremers: stel dat een order om wat voor reden dan ook vertraging oploopt, kun je direct de klant bellen dat het later komt. ‘Je hebt continu zicht op waar je staat. Het product kan eigenlijk alles, behalve factureren.’

WCO is in Nederland op dit moment daadwerkelijk bij een eerste klant geïmplementeerd, aldus Kremers. Een aantal andere zitten tegen het bestellen aan. ‘Het begint dus te lopen. Ik verwacht dat WCO dit jaar een flinke boost krijgt. Het gaat helemaal over Industrie 4.0 en de papierloze fabriek. Dat spreekt bedrijven aan.’