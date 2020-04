Farmertronics gaat samenwerking aan met Ruvu om eTrac autonoom rijdend te maken

Veel trekkers zijn uitgevoerd met GPS-RTK om tot op een paar centimeter nauwkeurig te kunnen navigeren. Meestal betreft het dan het recht rijden langs een A-B lijn waarbij de chauffeur aan het einde van de akker de trekker weer op de volgende A-B lijn zet. Bij volledig onbemand rijden zonder chauffeur komt er toch wat meer bij kijken dan alleen een GPS-RTK module en een stuurautomaat. Er zijn dan meerdere sensoren nodig die de omgeving scannen, duidt Farmertronics-ctoThieu Berkers. ‘Daarom zullen we bij de eTrac het GPS-RTK signaal combineren met de data van een 3D sensor en een radar sensor. De 3D sensor bestaat uit een infrarood lichtbron en een camera. Zowel de 3D sensor als de radar sensor worden bij het neuswiel van de eTrac geplaatst. Het combineren van deze data noemt men sensor fusion. Het combineren van diverse sensoren zorgt weer voor de benodigde redundancy zoals men dat noemt om de veiligheid te kunnen waarborgen. Met een combinatie van 3D sensor, radar sensor en GPS-RTK sensor kan de eTrac onbemand rijden.’

Omdat Farmertronics de kennis van sensor fusion niet in huis heeft is de onderneming de samenwerking aangegaan met Ruvu Robotics in Best die juist op dit gebied is gespecialiseerd. ‘Zij noemen zich experts in mobiele robots. De drie soorten data komen samen op een centrale industriële PC (van B&R) in de eTrac die de berekeningen zal uitvoeren om de eTrac automatisch te kunnen sturen langs een patroon wat van tevoren is ingegeven. Daarvoor zal een eenvoudige app worden ontwikkeld die ook weer in verbinding staat met deze PC.’

De afgelopen twee jaar is het Farmertronics gelukt een robot trekker neer te zetten die met radiografische joysticks is te bedienen. ‘Nu staan we voor een volgende stevige technologische uitdaging en dat is het volledig onbemand maken van de eTrac. We kunnen beter niet alles zelf doen en voor specialistische kennis beter de hulp inroepen van een gespecialiseerd bedrijf. Om deze stap te kunnen zetten hebben we weer een lokale subsidie aangevraagd. Daarmee blijft het nog steeds een project wat afhankelijk is van subsidies. De verwachting is dat dit zal veranderen als de eTrac volledig productie- en verkoop klaar is. Dat zou eind van dit jaar het geval moeten zijn.’