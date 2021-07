Van Doren Engineers (380 medewerkers) en Van Lente Systeemintegratie (170 medewerkers) uit Deventer hebben de krachten gebundeld. “Elkaar ondersteunen, van elkaar leren en die ervaringen inzetten voor onze klanten: dat is de basisgedachte achter deze overname”, vertellen Jos van Doren en Cor de Best. De directeuren van beide familiebedrijven spreken van een perfecte match. “Daarbij behouden we onze gedeelde cultuur, identiteit en kernwaarden: laagdrempelig en informeel.”

Krachtenbundeling biedt ontwikkelkansen voor beide familiebedrijven

Van Doren Engineers richt zich vanuit zeven locaties in Midden- en Zuid-Nederland op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. Van Lente Systeemintegratie richt zich vanuit vier locaties in Oost- en Noord-Nederland op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en gebouwautomatisering. “De overname van Van Lente Systeemintegratie door Van Doren Engineers is een strategisch slimme zet voor beide bedrijven”, stelt Jos van Doren, algemeen directeur van Van Doren Engineers. “Met de samenwerking vullen we elkaar goed aan. We bedienen al dezelfde klantengroepen, zoals opdrachtgevers uit de voedingsmiddelenindustrie”.

Beste systeemintegrator

Van Lente Systeemintegratie, opgericht in 1933, bruist als nooit tevoren. “We hebben met ons familiebedrijf iets heel moois opgebouwd”, vertelt directeur Cor de Best. “Een natuurlijke opvolger heb ik niet, dus zocht ik naar een partij die dezelfde familiewaarden deelt om zo de continuïteit van ons bedrijf te borgen. En daarmee de toekomst van onze 170 medewerkers. De match met Van Doren Engineers was snel gevonden. We kennen elkaar al door en door en hebben veel overeenkomsten, zowel organisatorisch als in onze manier van denken en doen. We versterken elkaar op geografisch en technisch vlak. Door die krachten te bundelen werken we verder aan ons gezamenlijk doel: niet de grootste, maar de beste systeemintegrator van Nederland worden.”

Landelijke dekking

Van Lente Systeemintegratie behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft zelfstandig opereren met de vertrouwde teams vanuit Deventer, Reeuwijk, Groningen en Nieuwleusen. Klanten en relaties van het bedrijf behouden hun vertrouwde aanspreekpunten. Cor de Best blijft directeur en neemt plaats in de Van Doren Holding. Jos van Doren: “Wat onze klanten van de samenwerking merken? Een landelijke dekking, want Van Lente is veel meer aanwezig in het noorden van het land, wij in het zuiden. Voorts betekent het een toename van onze engineerings- en montagecapaciteit. Dat extra volume maakt het rendabeler te investeren in zaken als codegeneratie voor PLC’s of het automatiseren van ontwerp en bouw van schakelkasten. Daarnaast kunnen we specialistische diensten zoals productie-ICT, meet- en regeltechniek en het optimaliseren van fabriekssoftware makkelijker door ontwikkelen. Wij zijn daarmee sterk in smart industry, Van Lente in smart building. Ook op die manier vullen wij elkaar goed aan. Door het beste van verschillende werelden samen te brengen, blijven we ons ontwikkelen. We zijn er nu op ingericht om projecten in heel Nederland en daarbuiten te realiseren. Dat is de kracht van samenwerken.”

Geen overname-machine

De overname van Van Lente volgt vrij kort op die van Duim Techniek afgelopen najaar, terwijl begin dit jaar nog een strategisch partnerschap is aangegaan met Flowfirm waarmee het bedrijf Starcker is opgericht. “Ja, het volgt elkaar snel op. We zijn volop in beweging”, aldus Van Doren. “Maar we worden geen overnamemachine die zich steeds breder gaat opstellen. We blijven een specialist in het ontwikkelen, produceren en installeren van slimme automatisering, in smart industry en smart building.”