Gewoon, kwalitatief goed werk leveren. En dat snel, vooral snel. Vraag ze bij Veraa Metaal in Bergeijk naar wat hen nu kenmerkt, en het antwoord is even kort als typerend. Hier bij het familiebedrijf, dat onlangs de DISCA-award voor Best Parts & Process Supplier won, maken ze aan hun waarde voor de klant weinig woorden vuil. No-nonsense is wat het is. En als het gaat om digitalisering? Ach, laat anderen eerst maar stappen zetten.

Voor familiebedrijf Veraa Metaal komt de digitalisering zoals die komt

Bel met Veraa Metaal en de kans is groot dat je meteen Roy Veraa aan de telefoon krijgt. En dat niet alleen: op de achtergrond klinken vrijwel zeker de geluiden van de werkvloer. Daar is hij het liefst. ‘Ik werk uitvoerend volop mee, wil ook echt die feeling houden. Worden we groter, dan kan dat niet meer. Joh, ik moet daar niet aan denken.’ En ach, dat hij hier in Bergeijk de directeur van het bedrijf is… ‘Iemand moet dat zijn, hè. We doen het samen.’

‘Veel van onze project komen nooit meer terug’

Nog altijd is Roy Veraa verbaasd over het bezoek van een afvaardiging van Link Magazine, eind vorig jaar. De prijs die het won in het kader van de DISCA-awards 2020 staat op tafel in het kantoor, de bijbehorende oorkonde hangt aan de muur. Een mooie erkenning, dat zeker, vindt hij. ‘We hebben een hoop positieve reacties gekregen, maar nogmaals, dit overviel ons. We zijn hier maar met vijftien medewerkers, ik had zo’n prijs eerder voor een groot bedrijf verwacht. Wij helpen onze klanten vooruit. Dat is waar wij voor staan en dat wordt blijkbaar gewaardeerd.’

Enkelstuks en prototypes

Wat Veraa Metaal doet, is op zich niet uniek. Waar zit ’m dan dat onderscheidende in? Frans Veraa (73), oom van Roy, heeft wel een idee. ‘We leveren vooral snel. Meestal binnen één tot twee weken, en als het moet nog dezelfde dag. Onze doorlooptijden zijn kort, wat ook te maken heeft met de vele enkelstuks en prototypes. Ik schat in dat die zo’n 80 procent van het werk uitmaken, de rest is repeterend werk. Klanten weten dat en kloppen juist voor die enkelstuksproductie bij ons aan.’

Zelf is Frans niet in dienst van het familiebedrijf. Inmiddels is hij zo’n zeven jaar met pensioen, maar na vijftig jaar in de lokale metaalsector kon hij simpelweg geen afscheid nemen van het wereldje. Dus helpt Frans hier vrijwel dagelijks mee en houdt hij zich vooral bezig met calculaties en het opstellen van werkplaatsmappen. Loopt Roy ergens tegenaan, dan weet hij bij wie hij wezen moet. ‘Die back-up werkt fijn, mijn oom doet hier uitvoerend nog veel mee.’

Het was in 2013 dat Roy en zijn broer Nick het bedrijf van hun vader Hans overnamen. Terwijl Roy leidinggeeft aan het bedrijf, richt Nick zich binnen de productie vooral op het laserwerk. Zo heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, al is het werk volgens Roy net zo snel van elkaar overgenomen. ‘Dat veelzijdige geldt eigenlijk voor al onze medewerkers. Ieder van ons kan overweg met elke bewerking. Dat houdt ons flexibel en zorgt ervoor dat we bij grote drukte snel kunnen schakelen.’

Handmatig

Vakmanschap staat bij Veraa Metaal dan ook hoog in het vaandel, stelt Roy, gecombineerd met een goed uitgerust machinepark. Op voordracht van zijn oom werd nog wel een lasersnijmachine aangeschaft, ook is een laserlasmachine besteld – ‘vooral om eens te kijken wat we ermee kunnen’ – maar verder blijft het daar voor nu wel bij. En robots? ‘Daar hebben we aan gedacht’, zegt Roy, ‘maar wat bieden die dit bedrijf voor waarde? Voor al die enkelstuksproducten die wij maken, schiet een robot zijn doel voorbij.’

Nee, dan liever handmatig aan de slag, vertelt Frans. ‘Dat werkt hier het snelst. Heel veel van onze projecten zijn uniek en komen nooit meer terug. Waarom zouden we gegevens dan telkens uitvoerig in het systeem invoeren? Dat kost ons onnodig veel tijd en heeft ook geen waarde voor de klant. Die wil na zijn aanvraag snel onze offerte, waarna wij er na akkoord op kantoor een order van maken en zorgen dat die vlot richting fabriek gaat.’

Niet afzijdig

Begrijp ze bij Veraa Metaal niet verkeerd: ook hier leeft het besef dat de digitalisering van de maakindustrie in gang is gezet en onomkeerbaar is. ‘We houden ons niet afzijdig’, stelt Roy. ‘Als iedereen straks alleen nog maar files aanlevert, dan gaan we daarin mee, zo is het natuurlijk ook. Maar net als sommige bedrijven nu al zonder papier werken in de werkplaats: ik moet er niet aan denken. Laat anderen eerst stappen zetten, dan volgen wij wel.’

Maar goed, nu het dan toch over digitalisering gaat, valt daarmee binnen het bedrijf niets te verbeteren? Roy en Frans denken er eens over na, waarna beiden op de voorraad komen. Roy: ‘We hebben hier een open magazijn. Iedereen kan daarbij, dus kan iedereen ook even een onderdeel pakken. Maar hoeveel van wat we dan precies hebben? Daar hebben we niet altijd zicht op en zouden we wel mogen verbeteren.’

Ze hoeven hier bij Veraa Metaal gewoon niet voorop te lopen, zoveel is duidelijk. Liever groeien ze mee met de ontwikkelingen, vertelt Roy, dan is het goed genoeg. ‘Gewoon kwalitatief goed werk leveren. En snel, dat ook.’ Hoezeer zijn oom het daarmee eens is, blijkt wel wanneer die richting het eind van het interview een blik op de klok werpt en zijn gesprekspartners vragend aankijkt. ‘Was dit het zo? Want dan ga ik weer aan het werk; er is nog veel te doen.’

Twee locaties, tachtig klanten

Veraa Metaal biedt klanten vrijwel elke soort metaalbewerking. Op de hoofdlocatie in Bergeijk wordt gewerkt met rvs, op de nabijgelegen nevenvestiging met staal. Inmiddels omvat de klantenkring van Veraa Metaal zo’n tachtig bedrijven, verspreid over onder meer machinebouwers, de levensmiddelenindustrie en leveranciers van transport- en robotsystemen. Veraa Metaal bestaat sinds 1990, heeft momenteel vijftien medewerkers en groeide de afgelopen jaren uit tot een bedrijf met een gemiddelde jaaromzet van zo’n 5 miljoen euro.