Kempen Packaging B.V. is overgenomen door Faes Group B.V.. De Reuselse verpakkingsspecialist versterkt met de overname haar positie in de markt van industrieel verpakken door het uitbreiden van het assortiment, het bundelen van de krachten, capaciteit, ervaring en marktspecifieke kennis. Voorlopig zal Kempen Packaging autonoom blijven opereren op de huidige locatie. Op termijn zullen de activiteiten wel volledig geïntegreerd worden binnen Faes Group, maar bestaande klanten zullen hier in de dagelijkse gang van zaken weinig van merken. Hun huidige contactpersonen blijven gewoon het vertrouwde, vaste aanspreekpunt.

Een compleet aanbod verpakkingsoplossingen

Door de overname van Kempen Packaging is Faes Group in staat een uitgebreid, compleet pakket van verpakkingsoplossingen ‘onder één dak’ aan te bieden. Dit heeft voor de huidige opdrachtgevers van zowel Kempen als Faes voordelen: zij kunnen grote of complexe verpakkingsvraagstukken bij één partij neerleggen en diverse verpakkingsoplossingen gemakkelijker met elkaar vergelijken. Doordat verpakkingsspecialisten ieder hun eigen specialisme hebben is een passend advies gegarandeerd.

Kempen Packaging vervaardigt industriële verpakkingen op maat. Daarbij wordt gewerkt met diverse materialen zoals hout en karton, in verschillende uitvoeringen. Bijvoorbeeld; kartonnen vouwdozen, buffers, interieurs, stansdozen, palletdozen, modellen en plottermodellen, verzendverpakkingen en vakverdelingen. Bij houten verpakkingen kan gedacht worden aan pallets, kisten en kratten, in diverse afmetingen. Ook een combinatie van hout en karton behoort tot de mogelijkheid. Het bedrijf is gevestigd in Hoogeloon, in het hart van de Brabantse Kempen, vlakbij dé technologische hotspot Brainport Eindhoven.

Faes Group is specialist op het gebied van duurzame (meermalig bruikbare) verpakkingen en flightcases voor professionele en industriële toepassingen. Bij Faes ligt de focus niet alleen op het leveren van hoogwaardige verpakkingen met de juiste specificaties, er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan het proces rondom verpakken, waar voor veel bedrijven nog een flinke winst te behalen valt. Innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap liggen aan de basis van het door Johan Faes in 1987 opgerichte Faes Group.