Huisman, toonaangevende ontwerper en fabrikant van innovatieve en ‘step changing’ technische oplossingen voor ’s werelds meest vooraanstaande bedrijven in de markten voor duurzame energie, olie- en gas, scheepsbouw, civiele werken en recreatie heeft vandaag aangekondigd dat met de Huisman Submarine Handling Kraan haar toekomstige onderzeebootfaciliteit ‘fit for purpose’ is. Met deze faciliteit, gelegen in Schiedam, biedt Huisman de drie offrerende niet-Nederlandse ‘Original Equipment Manufacturers’ (OEM) de mogelijkheid om Nederlandse content te verhogen, kosten en investeringen in gespecialiseerde faciliteiten te verlagen en risico’s te minimaliseren.

Animatie van de Huisman Submarine Handling Kraan

Huisman heeft gedurende 90 jaar een track record opgebouwd in het ontwerp, de productie en assemblage van zeer complexe en hoogwaardige staalconstructies voor o.a. de offshore wind, olie & gas industrie en verwante markten. Huisman heeft veel kennis van en ervaring met het werken met hoogwaardig staal van grote materiaaldiktes, in combinatie met nauwkeurige maattoleranties voor constructies tot wel 30 meter diameter. Het bedrijf heeft onlangs ‘s werelds grootste (2 x 10.000mt) offshore kranen ontworpen en gebouwd. Daarnaast ontwikkelde Huisman complexe mechatronische systemen zoals deiningscompensatiesystemen en bewegingsgecompenseerde grijpers. De hierop toegepaste technologie is minstens zo complex als de technologie benodigd voor de productie van onderzeeboten en voldoet aan de eisen voor het samenstellen van onderdelen van de drukhuid en subsystemen. Huisman is op basis van die kennis en ervaring volledig uitgerust voor de productie van onderzeeboten.

Met deze portfolio-uitbreiding beoogt Huisman, onder begeleiding van een ervaren onderzeeboot-OEM partner, detailontwerp en productie van de drukhuid uit te voeren, alsmede het samenstellen van onderdelen van onderzeeboten inclusief scheepsbouwkundige systemen. Ook kan Huisman de totale assemblage en het testen van de onderzeeboten faciliteren.

Met de recent ontwikkelde Huisman Submarine Handling Kraan kunnen complete onderzeeboten veilig en eenvoudig vanuit de productiehal naar de haven getransporteerd worden en vice versa. De Huisman onderzeeboot- faciliteit is met deze kraan ‘fit for purpose’ en biedt grote voordelen en minimale investeringsrisico’s voor de overgebleven drie OEM-partners voor het vervangen van de Nederlandse Walrus klasse onderzeeboten.

De locatie van deze onderzeebootfaciliteit, gelegen in het hart van de regio Rotterdam, voorziet in een samenwerking met het Nederlandse maritieme cluster en levert een aanzienlijke bijdrage aan de toekomstige Nederlandse content bij vervanging van de onderzeeboten. Bovendien wordt bestaande kennis geborgd en blijft de productietechnologie in dit specifieke maritieme domein up-to-date. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van de regio.

De regio Rotterdam beschikt over de expertise en benodigde equipment voor de huidige Walrus onderzeeboten en andere complexe maritieme projecten. Het Nederlandse maritieme cluster biedt een centrale locatie waar alle Nederlandse expertise en kennis kan worden geïntegreerd voor dit vervangingsprogramma, dit in nauwe samenwerking met de OEM-partners.

Het belang van investeren in meer Nederlandse content is evident. De overheid ontvangt 125% rendement op elke besteedde euro in Nederland, in tegenstelling tot uitgaven in het buitenland. Het vroegtijdig betrekken van het Nederlandse maritieme cluster bij dit vervangingsprogramma verlaagt risico’s en daarmee de kosten voor initiële investeringen. Tegelijkertijd wordt hiermee lokale werkgelegenheid voor de lange termijn verzekerd, wat van groot belang is voor de regio, zeker tijdens een economische crisis ten gevolge van de Coronapandemie.