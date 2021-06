Olmia Robotics is een snelgroeiende system integrator van industriële automatiseringsoplossingen op basis van collaboratieve robot technologie. Collaboratieve robots – of cobots – zijn een betaalbare oplossing om processen te automatiseren en medewerkers te ondersteunen. Cobots zijn relatief klein, inzetbaar op verschillende plekken, in staat om uiteenlopende taken uit te voeren en bovenal veilig. De investering van F3 Capital stelt Olmia in staat de organisatie verder op te schalen, en te investeren in commerciële slagkracht en product & technologieontwikkeling.

Peter Olm directeur Olmia Robotics: ‘Olmia is hard gegroeid de afgelopen jaren. Steeds meer MKB bedrijven zien de voordelen van cobots als automatiseringsoplossingen en bovendien gaan de ontwikkelingen van cobot-technologie heel hard. We zijn blij dat we – met F3 als partner – in staat zijn onze positie in de markt te verstevigen.’

Olmia heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt sinds de oprichting 5 jaar geleden. De onderneming heeft zich afgelopen jaren weten positioneren als marktleider in Nederland. De cobotmarkt is sterk in ontwikkeling en groeit met 40% per jaar.

F3 Capital is een ondernemende investeringsmaatschappij die investeert is goed gepositioneerde ondernemingen actief in snelgroeiende industrieën. F3 Capital committeert significant kapitaal aan ondernemingen om de groeiagenda van bedrijven te financieren.

Maarten Reef Investment Director, F3 Capital ‘We zijn enthousiast over de cobotmarkt en erg onder de indruk van de groei die Olmia heeft weten te realiseren onder de bezielende leiding van management. We kijken er naar uit om met het team van Olmia samen te werken aan verdere groei. F3 heeft de ambitie om verder te investeren in ondernemingen die actief zijn in de industriële automatiseringsmarkt.’