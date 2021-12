Branchevereniging NEVAT werkt samen met Saxion Hogeschool aan een expertisecentrum voor de metaalverwerkende industrie. Het initiatief komt van bedrijven uit de sector, die uitdagingen zien die het individueel belang overstijgen. Het kenniscentrum ontwikkelt pragmatische activiteiten, waarmee bedrijven én de sector een sterkere concurrentiepositie krijgen.

De metaalverwerkende industrie heeft te maken met veel ontwikkelingen zoals technologische innovatie en een toenemend tekort aan vakmensen. Toch regeert vaak de waan van de dag en valt het niet mee om tijd te maken voor kennisvergaring of langetermijnplannen. Met name digitaliseringskennis is vaak onvoldoende actueel. ‘Dat zijn uitdagingen die je niet als individueel bedrijf alleen aankunt’, verklaart Edwin Dekker, branchemanager van NEVAT. ‘Daarom zijn wij er als NEVAT bij betrokken. Via Henri Kooiker van Halloy kwamen we in contact met Saxion Hogeschool. Het leidde tot een ambitieus plan om samen het Expertisecentrum voor de Metal Processing Sector op te richten, met een focus op onderwerpen zoals Industry 4.0, automatisering, digitale transformatie en duurzaamheid.’

Saxion richt zich sterk op het verbinden van de wetenschap en het bedrijfsleven, via kennisprojecten en samenwerkingsverbanden. Het project met NEVAT is daar een goed voorbeeld van, vertelt hoofddocent Technische Bedrijfskunde Koos Slagter. ‘We ontwikkelen dit vanuit de behoefte van de bedrijven. Er blijkt ten eerste veel vraag naar gestructureerde, beschikbare kennis en aan een geschikte methodologie om langetermijnplannen goed vorm te geven. Daarnaast hebben wij bij de hogeschool studenten die graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis. Op basis daarvan kwamen we tot een aantal concrete activiteiten, waaronder cursussen voor management op verschillende niveaus, onderzoekstrajecten met studenten op het gebied van technische innovatie en businessmodellen, en kennisevents voor de bedrijven. Ook zijn studenten beschikbaar voor stage- en afstudeeropdrachten.’

Het expertisecentrum start in februari 2022 met een Masterclass technology roadmapping. Henri Kooiker: ‘Technology roadmapping is een gestructureerde manier om als bedrijf je toekomst in kaart te brengen. Je inventariseert je huidige situatie, bepaalt waar je naartoe wilt en identificeert de gap. Dat doe je vanuit een technisch startpunt, maar je betrekt er ook onderwerpen bij zoals personeel, markt en financiën.’ Koos Slagter benadrukt dat de Masterclassdeelnemers dat niet alleen voor zichzelf doen: ‘In de eerste plaats maakt elke deelnemer een praktisch activiteitenplan voor het eigen bedrijf. Maar ze bouwen ook mee aan een technology roadmap voor de sector. Dit versnelt de sectortransformatie en het versterkt de internationale concurrentiepositie van de sector als geheel.’