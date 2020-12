Exoskeletten kunnen de rug ontzien, maar mogen vooral niet in de weg zitten

De position paper geeft een overzicht van de verschillende typen exoskeletten die op dit moment beschikbaar zijn, de techniek en de toepassing ervan. Op basis van onderzoeken naar de effectiviteit van de exoskeletten wordt antwoord gegeven op de vraag of exoskeletten daadwerkelijk de fysieke belasting kunnen verlagen en klachten kunnen voorkomen. Maar voor toepassing in de praktijk is meer nodig dan effectiviteit. Daarom wordt ook de acceptatie en beleving van exoskeletten meegenomen: wat zijn voordelen en nadelen van exoskeletten? Hoe worden exoskeletten in de praktijk toegepast? Hieruit volgen aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling en implementatie van exoskeletten.

Medewerker wil niet gehinderd worden

De exoskeletten die op dit moment worden gebruikt ondersteunen specifieke lichaamsdelen, zoals de armen of de onderrug. Ze verlagen daarbij de fysieke belasting op die lichaamsdelen. In de praktijk stelt de inzet van exoskeletten voor werk hoge eisen aan het ontwerp: een medewerker wil niet gehinderd worden bij de uitvoering van het werk. De effectiviteit is dan ook sterk use-case afhankelijk. Daarnaast is er de vraag “wat zijn exoskeletten?”. Zijn het arbeidsmiddelen, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), medische hulpmiddelen of een combinatie daarvan? Deze vraag is van belang met het oog op de eisen die worden gesteld aan de veiligheid en gezondheid bij toepassing van exoskeletten.