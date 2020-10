Exact Live-Industry Track: ondernemers over hun persoonlijke ervaringen met opschalen en digitaliseren

De twee ondernemers twijfelen of hun bedrijf inmiddels een scale-up is, of toch nog een start-up. Geert-Jan Woltjes, coo van Quooker en Ivo van der Vlis, ceo van Yala. Ze zijn bij Joes Wigman, managing director van Berenschot, aanschoven in een virtuele uitzending van de tafeldiscussie Exact Live-Industry Track dat dit keer als thema heeft ‘Groei door digitalisering: het succes voor productiebedrijven’.

Quooker is vanzelfsprekend bekend van de kokend-waterkraan. Yala ontwikkelt en produceert luxe camping lodges. Quooker is in tien jaar tijd gegroeid van 35 medewerkers naar nu 430, met de fabriek in Nederland maar ook inmiddels verkoopactiviteiten in tal van buitenlanden. Yala brengt in de Nederlandse vestiging in Emmeloord alle materialen samen die door toeleveranciers in Azië en Oost-Europa gefabriceerd worden en is nu druk doende een wereldomspannend verkoopnetwerk op te zetten.

Digitale strategie nodig

‘Wij zijn natuurlijk inmiddels een qua formaat een scale-up, maar het voelt vaak nog als een start-up, zozeer zijn we nog alles aan het uitvinden’, erkent Woltjes. Herkenbaar voor de Yala-voorman wiens mensen nu ook drukdoende zijn om bijvoorbeeld te achterhalen hoe precies de verkoopmores zijn in een ver buitenland. ‘Wij zijn wel inmiddels, met kantoren in Amerika, Zuid-Afrika, Singapore en Dubai, een eind gevorderd op weg naar de scale-up-fase.’

Belangrijk in die opschaling, vervolgt hij, is digitalisering. ‘Om goed je sales-, distributie- en installatie-activiteiten te organiseren moet je lokale cultuur goed leren doorgronden. Maar die activiteiten goed opschalen en daarin ook je supply chain meenemen en je kwaliteit, planning en kosten beheersen, dan heb je een digitale strategie nodig.’

Industrie-specialisten

Thomas Luiten van Lean Team en Remco Hollebrandse van AB, twee industrie-specialisten en ook aan tafel bij Wigman haken daar graag op in. Luiten: ‘Het spanningsveld waarin industriële bedrijven zich bevinden ontstaat doordat ze een onderscheidend product moeten leveren in een steeds grotere variëteit, waarvan de kwaliteit verder omhoog moet en de kostprijs omlaag. Dat vergt een goed zicht op de processen in de organisatie. Digitalisering, ERP kan dan lucht geven.’ ‘Belangrijk daarbij’, vult Hollebrandse aan, ‘is dat je zorgt dat alle informatie die ERP verzamelt niet alleen terechtkomt bij het management, maar ook op de werkvloer en ook in je saleskanalen en toeleverketen. Als je daarin slaagt kun je je kosten verlagen en je kwaliteit verhogen…’

Volg het hele gesprek

Volg op 3 november om 11.00 het hele gesprek ‘Groei door digitalisering: het succes voor productiebedrijven’ over de ervaringen in digitaliseringstraject van de drie ondernemers – ook cfo Richard Lagerwey van Pandriks Bake Off schuift aan – en de reacties die de specialisten daarop hebben, georganiseerd door Exact samen met Link Magazine. Dat kan door je in te schrijven voor de Industry Track van Exact Live. De Industry Track bestaat uit een compleet programma met nog veel meer sessies speciaal voor de doelgroep van industriële managers en specialisten. Tijdens alle sessies via een chatfunctie de dialoog met de sprekers aangegaan worden.