Ex-sector banker industrie van de ING Rick Denekamp begint een eigen adviesbureau, RD+P, voor ondernemers in de maakindustrie, om financieel advies beter bereikbaar te maken voor ondernemers. ‘Het is niet eenvoudig om als onderneming een goed financieel advies of financiering te krijgen. Het financieringslandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. RD+P ziet een herschikking in het financieringslandschap voor bedrijven. Cofinanciering is de nieuwe werkelijkheid. Wij helpen het MKB met het mogelijk maken van een kapitaalmix van financiële dienstverleners, lokale overheden en informal investors. Traditionele bancaire oplossingen worden zo versterkt en aangevuld met gelden van andere partijen’, zo motiveert Denekamp zijn stap.

Denekamp is een ex-zakenbankier die ‘na jarenlang te hebben moeten toezien’ dat financiering steeds moeilijker bereikbaar (b)lijkt voor ondernemers, heeft besloten hier wat aan te gaan doen. ‘Daarom is RD+P opgericht, een onafhankelijk strategisch financieel adviesbureau, gevestigd in Zeist, met als missie de Nederlandse maakindustrie te helpen met hun waarderings-, investerings- en financieringsvraagstukken. Als regisseur van bedrijfsfinancieringen combineren wij verschillende kapitaalsoorten tot de best passende oplossing, waarbij naast bancaire financiering ook achtergestelde leningen kunnen worden ingezet.’

Rick Denekamp heeft met een track-record in financial services en strategisch management, met meer dan 200 (internationale) transacties op zijn naam weet Rick hoe je een bedrijf moet waarderen, (ver)kopen en financieren.

Naast zijn Master in Strategic Management (MSc) aan de Rotterdam School of Management werkte Rick als docent strategic business planning voor de RSM en heeft hij een Master in International Finance behaald aan de universiteit ESADE in Barcelona.