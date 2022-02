Bij het Lectoraat Kunststoftechnologie (Windesheim) en Perron038 streven we ernaar om 3D metaalprint technologie toepasbaar te maken voor bedrijven in Oost-Nederland. In ons driejarige AMBITION project hebben we kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan om de technologie toegankelijk, begrijpelijk en praktisch te maken voor de maakindustrie.

We hebben hele mooie resultaten geboekt en kunnen niet wachten om deze met een groot publiek te delen.

Woensdag 30 maart | 13:00 – 17:00 uur | Perron038, Hanzelaan 95b in Zwolle · Leer van onze lessons learned in ons driejarige AMBITION project · Verwerf kennis van experts van o.a. het Lectoraat, Flam3D en K3D · ‘Touch and judge’ onze demonstrators · Bezoek de faciliteit met een van de grootste poederbed 3D metaalprinters van Nederland · Ontmoet experts, studenten en nieuwe contacten om mee samen te werken · En dat alles op een inspirerende en super centrale locatie!

Sprekers en programma

Windesheim Lectoraat Kunststoftechnologie

Het lectoraat doet praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van industrieel additive manufacturing. Associate Lector Geert Heideman neemt ons mee in de aanpak van het lectoraat. Onderzoekers Ruud van Abbema, Paul Dijkstra, Tommie Stobbe, Tijmen Mateboer en Eric Roetman delen hun opgedane kennis en ervaring uit de praktijk.

Flam3D

Als onafhankelijk non-profit platform is Flam3D er voor alle belanghebbenden die actief zijn in 3D-printing. Kris Binon neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen in de wereld van additive manufacturing.

K3D

3D metaal printen bereikbaar maken voor de maakindustrie is het motto van deze masters in 3D printing. Dat doen zij in unieke Printing Technology Centers. Met hun ervaring in verschillende eindmarkten, zoals vliegtuigbouw, defensie, medische hulpmiddelen, foodtech en hightech, beschikken ze over een schat aan kennis en ervaring om te delen op dit event!

Demo’s en toepassingen

Naast het delen van kennisworden de bezoekergeinspireerd met voorbeelden uit de praktijk! Touch and judge diverse demonstrators van studenten, bedrijven en onderzoekers. Onder het genot van een hapje en drankje natuurlijk!

Deze bijeenkomst is het slot-event van het AMBITION-Zwolle en het GreenPAC 3D metaalprintproject. AMBITION-Zwolle krijgt een subsidie van Provincie Overijssel die de uitvoering van het project mogelijk maakt