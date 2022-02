Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbare woningen, die tevens veilig en verantwoord zijn gebouwd? Volgens het rapport van ABN AMRO is verdere robotisering in de bouw het antwoord op deze vraag. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bouwsector tot 2030 zo’n 306 miljoen euro in robots steekt. Verwacht wordt dat het aantal bouwrobots, van drones tot 3D-betonprinters, met 227 procent toeneemt. Dit is een jaarlijkse toename van gemiddeld 14,1 procent. Deze investeringen maken de bouw duurzamer, veiliger en productiever. Ook vangen de robots het tekort aan personeel op en drukken de faalkosten.

In februari 2022 heeft ABN AMRO een rapport gepubliceerd dat de bouwrobotiseringsmarkt in kaart brengt. De publicatie bespreekt de belangrijkste aanjagers voor de verwachte groei in bouwrobots. Ook beschrijft ABN AMRO de wereldwijde en Nederlandse markt, de belangrijkste knelpunten, kansen en tips om als ondernemer de eerste stap te zetten op weg naar robotisering. Op 15 maart zal het rapport symbolisch overhandigd worden.

Publicatie onderzoeksrapport

PROGRAMMA

Wat kun je verwachten tijdens het evenement ‘Robotica in de Bouw’ op 15 maart?

Ochtend | Presentatie rapport ABN AMRO

ABN AMRO presenteert de highlights van het rapport ‘titel’ met ruimte om vragen te stellen aan de betrokkenen.

Ochtend | Rondetafelsessie met experts

Tijdens de rondetafelsessie gaat Leontien de Waal van ABN AMRO in gesprek met gebruikers bouwrobots, onderzoekers die robotica-onderzoek doen en producenten van robotica-oplossingen.

Lunch | Netwerken

Ontmoet bouwbedrijven, ontwikkelaars, onderzoekers en andere robotica-experts uit heel Nederland.

Middag | Bedrijvenmarkt

De bedrijvenmarkt is gevuld met robotica- en drone-innovators.

Middag | Live demonstraties en presentaties

Na de lunch heb de keuze om diverse sessies bij te wonen. Sluit aan bij een live demo rondom inspectie met behulp van robotica. Of verdiep je bijvoorbeeld in prefab technologie of 3D-printing.

Middag | Netwerkborrel

Zorg dat je erbij bent! Meld je gratis aan voor het evenement ‘Robotica in de bouw’ op dinsdag 15 maart