EVA Optic BV staat in de zwembadwereld synoniem voor innovatieve oplossingen om de ultieme sport- en wellness beleving te bieden. Haar no-nonsense aanpak vertaalde zich onder andere in het in-house ontwikkeling en productie van een groot deel van haar producten. Deze “alles in eigen beheer” mentaliteit is nu vervolledigd door de investering in een volledige high end elektronica productielijn.

EVA Optic ontwikkeld producten vanuit het perspectief van de gebruiker en wordt daarbij niet geremd door “hoe het altijd wordt gedaan” in de markt. Ze verdiept zich voortdurend in nieuwe technieken en zoeken de grenzen op van wat mogelijk is om deze vervolgens in haar productiemethodes te integreren. Een mooi voorbeeld daarvan is 3D printing, een techniek die fantastische creatieve mogelijkheden biedt voor productdesign, prototyping en zelfs productie.

Mede hierdoor ontdekken ze nieuwe manieren om mensen nog meer te laten genieten van zwemmen en sport. EVA’s innovaties creëren de ultieme beleving met veilige en duurzame kwaliteitsproducten om jarenlang onbezorgde momenten van ontspanning, plezier en sportieve prestaties te beleven.

Geavanceerde elektronica SMD productie

Met de introductie van het vernieuwde bedrijfspand werd ook een volledige elektronica productie afdeling geïntroduceerd. De vraag naar innovatie en nieuwe ontwikkelingen deed EVA Optic kiezen voor de Essemtec Puma gecombineerde Pasta Jetter + Pick&Place. Deze maakt komaf met de traditionele manier van produceren en combineert een plaatsbesparende oplossing om zowel pasta aan te brengen als componenten te plaatsen met dezelfde machine, en dit tot PCB lengtes van 1200mm.

Om over een totaaloplossing te beschikken is de productie verder uitgebreid met zowel een convectie reflow oven en een IBL SV540 Vapor Phase machine die in een zuurstofvrije omgeving de beste solderingen op de meest uitdagende producten garandeert. Tot slot beschikt EVA Optic ook over de ultraflexibele THT selectief soldeermachine JADE MKII van Pillarhouse. Deze zorgt voor stabiele en repetitieve stevige solderingen van de traditionele componenten.

Voor de borging van de kwaliteit heeft men gekozen voor de Viscom X8011-II PCB X-Ray machine. Deze stelt EVA Optic in staat om met een extreem hoge nauwkeurigheid alle zichtbare én onzichtbare problemen tijdig op te sporen. Hierdoor kunnen proces of design aanpassingen doorgevoerd worden die het volledige ontwikkelingstraject van het bedrijf gunstig beïnvloeden.

Van design tot product

Het succes van EVA Optic is mede te danken aan haar all-in aanpak: van idee naar tekentafel, van prototype en re-design tot werkend eindproduct, en dit met zeer korte time-to-market. Eigenaar Jan van Loon koos ook bewust voor Smd-Tec: “Reeds vanaf het eerste contact zaten we op dezelfde golflengte en begreep men waar wij naartoe wilden. Wij hebben hun technische proces support ondersteuning als enorm positief ervaren en het is geruststellend om een partner te hebben die op een deskundige manier meedenkt met onze noden en verwachtingen.”

Deze investering betekent een nieuw hoofdstuk voor EVA Optic en zal haar verder differentiëren in de markt als innoverende onderneming die zelf het heft in handen neemt en zo ook dus haar eigen toekomst veilig stelt.