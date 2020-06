De EuroTech Universities Alliance is een strategisch partnerschap bestaande uit de TU Eindhoven (TU/e), Technische Universiteit van Denemarken (DTU), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Technische Universiteit München (TUM), École Polytechnique (L’X) en Technion Israel Institute of Technology. EuroTechPostdoc2 is de opvolger van een programma dat EuroTech in 2017 lanceerde.

70 beurzen

De universiteiten zullen gedurende 24 maanden in totaal 70 beurzen toekennen aan interdisciplinaire, op samenwerking gerichte onderzoeksprojecten binnen de alliantie. De TU/e coördineert het programma, met een totale waarde van 12,7 miljoen euro, waarvan 5,1 miljoen euro afkomstig is van het Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND-programma van de Europese Unie. De overige 7,6 miljoen euro komt van de universiteiten in de alliantie.

“Dit postdoc-programma levert een sterke bijdrage aan het opleiden van de volgende generatie vooraanstaande Europese wetenschappers”, zegt Robert-Jan Smits, CvB-voorzitter van TU/e. “Het helpt jonge toppromovendi om hun academische vaardigheden te versterken en stelt hen in staat hun horizon te verbreden en internationale netwerken op te bouwen. Dit tweede EuroTech postdoc-programma onderstreept de waarde van onze alliantie van Europese topuniversiteiten van technologie en ik ben er trots op dat de Technische Universiteit Eindhoven dit programma leidt. ”

Host en co-host

Het ETPD2-programma richt zich op jonge, ervaren onderzoekers die al een zekere mate van excellentie hebben aangetoond in hun onderzoeksgebied. Het programma biedt hen mogelijkheden om hun onderzoek en loopbaanontwikkeling een internationaal karakter te geven. “De deelnemers van dit programma zijn opgeleid in multidisciplinaire onderzoeksomgevingen en krijgen ook mogelijkheden voor ondernemerschap aangeboden, waaronder een samenwerking met de industrie”, zegt Ingrid Vliegen, programmamanager van het ETPD2-programma. “Elke deelnemer heeft een begeleider en co-begeleider bij twee verschillende EuroTech-universiteiten om waardevolle internationale onderzoekservaring te bieden.”

Het eerste EuroTechPostdoc-programma, gecoördineerd door TUM, was één van de eerste onderzoeksprogramma’s dat in meerdere landen plaatshad toen het in 2017 van start ging. Deelnemende onderzoekers waarderen de persoonlijke benadering en de uitwisseling van waardevolle ervaringen tussen andere deelnemers. Op 24 juni wordt het ETPD2-programma officieel geopend door Robert-Jan Smits.

EuroTech Universities Alliance

De EuroTech Universities Alliance is een strategisch partnerschap van vooraanstaande Europese universiteiten voor wetenschap en technologie die zich inzetten voor excellentie in onderzoek en onderwijs, en samen oplossingen ontwikkelen voor de grote uitdagingen van de samenleving. De alliantie combineert de complementaire krachten van haar partneruniversiteiten om gezamenlijk initiatieven te bereiken die een grote impact hebben op de samenleving en de industrie in een internationale context.

EuroTech werkt samen met alle maatschappelijke actoren om het bewustzijn van de kansen die wetenschap en technologie bieden te vergroten. De zes EuroTech-partneruniversiteiten zijn: Technische Universiteit van Denemarken (DTU), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), École Polytechnique (L’X), Technion Israel Institute of Technology, Technical Universiteit van München (TUM) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Kijk voor meer informatie op www.eurotech-universities.eu.