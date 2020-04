De Europese Investeringsbank en AM-Pharma B.V. hebben een financieringsovereenkomst van EUR 24 miljoen ondertekend. De financiering is bedoeld om de ontwikkeling van het recombinant alkalische fosfatase (recAP) van het innovatieve Nederlandse biofarmaceutische bedrijf te versnellen, waarmee acuut nierfalen (Acute Kidney Injury, AKI) worden behandeld. Met de financiering zal een multinationale “fase III trial” van recAP bij 1.400 patiënten met bloedvergiftiging-gerelateerde acute nieraandoeningen worden bekostigd. De lening stelt AM-Pharma er ook toe in staat om alle activiteiten te financieren die nodig zijn om de marktautorisatie aan te vragen na afronding van de klinische studie. De financiering van de EIB wordt gesteund door de ‘InnovFin financieringsfaciliteit voor infectieziekten’ (IDFF) onder het EU-onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020.

Financiering komt ter stimulatie van de uitontwikkeling van een nieuwe therapie voor de behandeling van levensbedreigende ziekten, zoals Sepsis-Gerelateerde Acuut Nierfalen.

De transactie ter waarde van EUR 24 miljoen wordt gesteund door de Europese Commissie onder het “InnovFin – EU-financiering voor innovatieve ondernemingen” programma.

Bloedvergiftiging is een reactie van het menselijk lichaam op infecties, die kan leiden tot weefselschade, orgaanfalen en zelfs de dood. Acuut nierletsel is een van de meest voorkomende vormen van orgaanfalen bij patiënten met bloedvergiftiging, en heeft hoge sterftepercentages. Het product dat AM-Pharma ontwikkelt zou de behandelingsvooruitzichten voor patiënten met Sepsis Gerelateerde Acuut Nierfalen (SA-AKI) sterk kunnen verbeteren. Met steun van het IDFF kan de EIB lange-termijnfinanciering met een flexibele aflos- en rentestructuur aanbieden. Dit beperkt de uitstroom van kasmiddelen uit de onderneming, waardoor zij zich kan concentreren op investeringen in innovatie en groei.

“Bij AM-Pharma starten we met een cruciale fase III klinische studie voor onze recAP-therapie bij Sepsis Gerelateerde Acuut Nierfalen. De EIB-financiering met steun van het InnovFin-programma stelt on in staat om volledig te focussen op het investeren in recAP als levensreddende behandeling. We zijn erg blij met dat de EIB ons klinische programma steunt.” zei Erik van den Berg, CEO van AM-Pharma.

Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor Innnovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, stelde: “Door middel van Horizon 2020 investeren we in beter gezondheid voor iedereen. Sepsis Gerelateerde Acuut Nierfalen is een ernstige aandoening waarvoor momenteel geen goedgekeurde behandeling bestaat. Dit project is een goed voorbeeld van hoe door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten kunnen helpen om onze gezondheid te beschermen en levens te redden.”

“De EIB-steun voor “recAP” onder het InnovFin programma zorgt ervoor dat Europa AM-Pharma kan laten groeien en nieuwe hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd.” zei Ambroise Fayolle, EIB vicepresident voor innovatie. “AM-Pharma zal dankzij dit project en al haar O&O-activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis in Europa, op gebieden die uitermate belangrijk zijn voor de gezondheid van Europese burgers. De Bank is blij dat het de zoektocht naar verbeterde kennis en behandeling van infectiezieken en daarmee samenhangende ziekten.”

De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten (Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder). De EIB maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen. In de afgelopen vijf jaar maakte de EIB zo’n EUR 711 miljoen beschikbaar voor gezondheidszorgprojecten in Nederland.

Gelanceerd onder Horizon 2020, het EU-onderzoeks-en innovatieprogramma, biedt de InnovFin financieringsfaciliteit voor infectieziekten financiële producten variërend van standaardkredieten tot kapitaalfinanciering, voor bedragen van doorgaans EUR 7,5 tot EUR 75 miljoen, aan innovatieve spelers die zich bezighouden met het ontwikkelen van innovatieve vaccins, geneesmiddelen, medische en diagnostische hulpmiddelen of nieuwe onderzoeks-infrastructuren voor het bestrijden van infectieziekten. Voorbeelden van projectkosten zijn de kosten van klinische proeven, aanloopkosten voor commercialisering, waaronder de ontwikkeling van prototypes of het in productie nemen van nieuwe apparatuur, preklinische O&O-kosten en behoefte aan werkkapitaal. Deze faciliteit wordt rechtstreeks door de EIB verstrekt.

AM-Pharma Holding BV is een biofarmaceutisch bedrijf dat als missie heeft leidend te zijn in de behandeling van acute nierziektes (AKI). Het bedrijf is opgericht in 2001 en heeft zijn hoofdkantoor in Utrecht.