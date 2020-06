Bij Tembo in Kampen heeft VSE meegewerkt aan een project met de mythische naam Ceres. In de mythologie staat deze naam voor de godin van de akkerbouw. Bij Tembo voor een machine van koelkastformaat die in sneltreinvaart verpakkingen voorziet van een belastingzegel.

Bij dat soort zegels is accuratesse van het hoogste belang. Harro Hokse is interimmanager van de afdeling projectmanagement en werkte samen met onder andere Stefan Lekkerkerker van VSE bij de uitvoering van het project. Dé persoon dus om aan de tand te voelen. Over wat de uitdagingen en oplossingen, hoe de samenwerking verliep en hoe het in deze bijzondere tijden gaat.

Specialist

“Wij zijn een machinebouwer en normaal gesproken ontwikkelen en bouwen we machines voor hele specialistische doelen, eigenlijk nooit series. We doen in Nederland veel eerste ontwerpen en prototypes, seriematige productie gebeurt vooral bij een van onze bedrijven in Polen. Maar van de Ceres hebben we hier meer dan veertig exemplaren gebouwd, dus je zou kunnen zeggen dat het een beetje een vreemde eend in de bijt is, voor ons. Hier in Kampen is van oudsher een tabaksindustrie sterk aanwezig. In de tabaksindustrie onderscheidde het bedrijf zich al heel vroeg door verdergaande automatisering toe te passen, bijvoorbeeld bij het vullen van shagpakjes. We hielden ons bezig met het ontwikkelen en reviseren van machines en groeiden zo uit tot een specialist.”

Koelkast

De zegelplakkende ‘koelkast’ is niet zelf bedacht maar als IP overgenomen van een ander bedrijf. “VSE was daar al bij betrokken. Omdat we direct uit de startblokken moesten, hadden we geen tijd en geen ruimte om uitgebreid aan kennisoverdracht te doen. Daarom zijn we direct van start gegaan met een samenwerking met VSE. Eigenlijk koop je daarmee gewoon capaciteit in, die we zelf op dat moment niet hadden. En hoewel we het IP hadden overgenomen, hebben we direct een aantal drastische wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben we de footprint een flink stuk kleiner gemaakt. Daar moest de software natuurlijk ook in mee. Door deze ontwikkeling was de samenwerking vanaf het begin heel intensief.”

De machines vonden hun weg over de hele wereld. En VSE was bij alle installaties in het veld betrokken. “We hebben veel machines tegelijk gebouwd en geïnstalleerd. Door een wijziging in de Europese regelgeving moesten de belastingzegels op een andere plek op de pakjes worden geplakt. De aanleiding was de gezondheidswaarschuwing, die moest een prominentere plaats krijgen. Alle fabrikanten voor de Europese markt moesten daardoor hals over kop hun machinepark ombouwen. Door deze wijziging is er een standaardisatie uitgevoerd en hadden wij ineens een heel groot project omhanden. De kracht van onze machine was een kleine footprint en snel schakelen. En wij konden als een van de weinigen de vraag aan. We hebben er dus flink wat van deze machines geleverd.”

Snel en precies

De machine moest tot maar liefst vijfhonderd pakjes per minuut kunnen verwerken. Inclusief een kwaliteitscontrole met behulp van een camera. “In een iets latere fase kwamen daar nog andere aspecten bij zoals top folding en side folding. Onder alle omstandigheden moet het zegel netjes strak blijven zitten, dus de lijm moet snel drogen. Onze kracht is om in korte tijd een nieuwe machine te ontwikkelen en te bouwen. We konden daardoor heel snel deze bestaande machine uitwerken en verder verbeteren, samen met VSE. Wij hebben de mechanische engineering gedaan en VSE heeft de motion, de controllers en de software voor hun rekening genomen.”

En dat alles moet onder enorme tijdsdruk worden gerealiseerd, vanwege die nieuwe Europese regels. Productie en ontwikkeling liepen daardoor gelijktijdig. “De vorige bouwer had al vier machines gebouwd en geleverd. Dus er liepen drie sporen tegelijk. De bouw, de herontwikkeling en de feedback uit het veld van de eerste levering. Dat maakte het nogal een complex geheel. Idealiter wil je eerst een prototype bouwen, dan een nulserie en dan pas een serie. Maar nu liep dat allemaal tegelijkertijd en deels natuurlijk ook door elkaar heen. Dat was zowel voor ons als voor VSE een fikse klus. Maar over de samenwerking ben ik echt heel tevreden. Zonder VSE hadden wij dit project niet gered. In de drukste periode leverden we twee machines per week en dat is voor onze organisatie heel zwaar, daar zijn we niet op ingericht.” Hij lacht en zegt: “We waren bijna wel een eigen businessunit. We hadden de capaciteit daarvoor niet in eigen huis en VSE heeft proactief mee ontwikkeld en ons geholpen om in staat te zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.”

Tijd voor andere projecten

De zegelplakker kan nu zelf weer bijna in de koelkast, want op nog een paar mogelijk landen buiten Europa na, is de markt nu wel voorzien. VSE doet nog wel support, maar levering van nieuwe machines zal binnenkort wel klaar zijn, verwacht Harro. En toch is het bij Tembo drukker dan ooit. Met e-sigaretten? “Nee, het is op dit moment niet duidelijk hoe de toekomst van e-sigaretten eruit ziet. We zijn nu vooral bezig met het ontwikkelen en vermarkten van hoogwaardige machines voor de wereldwijde productie van duurzame consumentenproducten. Liquid tabs en papieren rietjes zijn maar twee van de hele uiteenlopende voorbeelden. “We hebben een tijdelijke fabriekshal ingericht voor een groot project en zijn ook een fabriek aan het bouwen waarvoor we zelf de machines ontwikkelen voor een product dat ook weer door Europese regelgeving in no-time geleverd moet worden. Papieren rietjes. En we werken nu in twee shifts, een ochtendploeg en een middagploeg, zodat we kunnen voldoen aan de coronamaatregelen en toch onze productiecapaciteit optimaal kunnen inzetten.”

Er zijn veel initiatieven die voorbij komen. “Ieder initiatief betekent eigenlijk een machine. Dat trechtert wel uit, maar het vraagt wel grote investeringen. Tembo is een dynamische en leuke organisatie, een uniek familiebedrijf van de vierde generatie die trots is op haar Nederlandse oorsprong en pionierend karakter.”

Olifant

Tembo betekent olifant in het Swahili. Deze naam verwijst naar de sigarenfabriek in Kampen in het begin van de 20e eeuw, de oorsprong van het huidige Tembo. De olifant staat symbool voor de waarden van het bedrijf: sterke familiebanden. Olifanten leren van elkaar, beschermen elkaar en zorgen voor elkaar. Tegelijkertijd hebben ze een innovatieve geest, zijn ze speels en uitstekende probleemoplossers. Olifanten zijn energiek, krachtig en volhardend.

Tembo is een groep van maar liefst veertien familiebedrijven met verschillende activiteiten, van het ontwerpen van machines tot ontwerpen van producten. Specialist in papierproducten of in lijm, of experts in het produceren van precieze machineonderdelen, voor klanten in verschillende branches. Bron VSE