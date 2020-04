Negen onderzoeksinstituten en acht bedrijven gaan binnen het kader van een nieuw Europees project samenwerken aan innovatieve oplossingen om zonnepanelen te produceren die goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan de modules die nu op de markt zijn. Het HighLite-project, dat gecoördineerd wordt door imec, een partner in EnergyVille, heeft tot doel om het concurrentievermogen van de Europese zonnepanelenindustrie te herstellen.



Zonne-energie is de snelst groeiende vorm van stroomopwekking. Die groei vindt echter voornamelijk buiten Europa plaats. De voorbije jaren is de productie van zonnecellen en -modules voornamelijk naar Azië verschoven. Van de modules die momenteel wel binnen de EU gemaakt worden, is het overgrote deel gebaseerd op geïmporteerde zonnecellen. Het gaat dan om kristallijne silicium zonnecellen met een hoge CO 2 -voetafdruk, die uit Aziatische landen geïmporteerd worden.

De grote uitdaging bestaat er dus in om een meer duurzame toeleveringsketen te creëren en tegelijkertijd het concurrentieniveau van de Europese zonnepanelenindustrie te vergroten zodat een deel van deze snelgroeiende markt kan teruggewonnen worden. Om zonnepanelen zowel kostefficiënter als milieuvriendelijker (lagere CO 2 -voetafdruk, duurzamer, beter recycleerbaar) te maken, moet voor de volledige productieketen nieuwe technologie ontwikkeld worden.

Daarom slaan verschillende Europese partners de handen in elkaar. In het kader van het HighLite-project zal een consortium van onderzoeksinstituten en industriepartners innovatieve productie-oplossingen ontwikkelen, zowel op cel- als moduleniveau. Om de kost en de CO 2 -voetafdruk te verminderen, richt het project zich op uiterst dunne (tot 100 μm) kristallijne silicium zonnecellen. Om ze duurzamer en efficiënter maken, worden cellen met passiverende contacten ontworpen die in helften of kwarten kunnen gesneden worden. Deze versneden cellen zullen vervolgens via nieuwe technieken worden samengesteld tot modules die kunnen worden geïntegreerd in voertuigen, daken of gebouwen.

Het HighLite-project wordt gefinancierd binnen het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie om het concurrentievermogen van de Europese zonnepanelenindustrie te verbeteren. In het kader van dit driejarig project zal imec nauw samenwerken met de Universiteit van Ljubljana, EPFL, CSEM, CEA-INES, ISC, ISFH, Fraunhofer ISE, TNO, PI-Berlin, Applied Materials, Henkel, IBS, 3D-micromac, SoliTec, Valoe en Voltec.

“Door onze unieke expertise en kennis op gebied van kristallijne silicium-cellen en passiverende technologie te combineren, kunnen we oplossingen ontwikkelen die milieuvriendelijker, goedkoper en efficiënter zijn dan degene die nu op de markt zijn”, zegt Loic Tous, projectcoördinator van HighLite en team leider silicium PV bij imec en EnergyVille. “Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de volgende generatie silicium zonnepanelen opnieuw in Europa geproduceerd wordt.”

Over EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven , VITO , imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de hele waardeketen van het energiesysteem te integreren in ons onderzoek. Dit reikt van materialen en componenten tot het niveau van gehele energiesystemen, businessmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn verzameld in zes interdisciplinaire domeinen: fotovoltaïsche zonne-energie, elektrische en thermische opslag, vermogenelektronica en conversie, gebouwen en districten, strategieën en markten.

Met ongeveer 400 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. Het brengt onderzoek, ontwikkeling en training samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners uit zowel de industrie als publieke autoriteiten.