Directeur sales & marketing Fergus van Beek van Bronkhorst denkt signalen te zien in de Europese farmaceutische industrie naar meer local4local. Bronkhorst is leverancier van instrumenten die een plek krijgen in de modules en producten van machinebouwers die deze dan weer leveren aan medicijnfabrikanten. Direct zicht heeft hij er dus niet op, nuanceert Van Beek op voorhand. ‘Maar wij ontvangen uit Europa opvallend veel aanvragen voor instrumenten voor bioreactoren. Die kunnen ook voor compleet andere producten dan medicijnen gebruikt worden. Die informatie krijgen wij niet. Maar dit kan een signaal zijn.’

Ook Johan Beukema, partner bij Buck Consultants International, houdt rekening met ingrijpende supply chain-veranderingen in de Europese medicijnenindustrie, maar wat hem betreft gebeurt dat niet om de juiste redenen. ‘De Franse politiek stimuleert farmaceutische bedrijven hun activiteiten voor kritische werkzame medicijnstoffen naar Frankrijk of elders in Europa over te hevelen. De vraag is in hoeverre dat in EU-verband gaat gebeuren. Als Franse bedrijven daarvoor overheidssteun krijgen, maar elders in Europa krijgen de farmaciebedrijven die niet, dan zal dat de concurrentiepositie van de Europese farmacie als geheel verzwakken. Als bedrijven niet louter op economische, maar ook op politieke gronden beslissingen nemen, leidt dat altijd tot suboptimalisatie. Áls de politiek zich er dan mee moet bemoeien dan is het beter dergelijke maatregelen op EU-niveau te nemen.’