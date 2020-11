Euler Hermes-ceo Ron van het Hof nieuwe voorzitter van DNHK

Wisseling in het bestuur bij de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag: Ron van het Hof is tijdens de algemene ledenvergadering op 4 november 2020 tot nieuwe voorzitter gekozen. De ceo van kredietverzekeraar Euler Hermes Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland neemt de functie voor de komende drie jaar over. De Nederlander volgt daarmee Werner Schaurte-Küppers, directeur van Hülskens Holding, op. In principe wisselen Nederlandse en Duitse voorzitters elkaar deze toppositie af.

Het stimuleren van de handel in de grensregio’s

In zijn voorzitterschap wil Ron van het Hof de binationale handelsbetrekkingen verder intensiveren, in lijn met zijn voorgangers en de DNHK-missie. Daarnaast wil hij bijzondere aandacht besteden aan de grensregio’s. “Ik denk dat de geografische en mentale nabijheid hier veel mogelijkheden biedt voor een nog sterkere samenwerking”, zegt Van het Hof. “De DNHK kan een bruggenbouwer zijn en de mogelijkheden voor bedrijven aan beide zijden van de grens herkennen.”

Nieuwe bestuursleden werkzaam in grootbedrijf

Al meer dan 115 jaar vertegenwoordigt de DNHK de belangen van de Duits-Nederlandse economie en ondersteunt het als dienstverlener de grensoverschrijdende handel. Op dit moment zijn meer dan 1.500 bedrijven aangesloten bij de DNHK. Het bestuur van de Handelskamer bestaat uit 31 vertegenwoordigers uit het binationale bedrijfsleven. Op 4 november werden de volgende personen in het bestuur gekozen, opvallend genoeg uitsluitend werkzaam in het grootbedrijf: Patrick Incoletti (Directeur Bosch Benelux), Daniel Kusch (CFO Siemens Nederland), Fulco van Lede (Raad van Bestuur SHV Holding) en Dr. Fabian Ziegler (CEO Deutsche Shell Holding).