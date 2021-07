Deze ronde bracht 48,5 miljoen euro op. De nieuwe investeringen werden ontvangen van bestaande aandeelhouders Eugene Investment & Securities, een Koreaanse financiële dienstverlener, en Innovation Industries, een Nederlands onafhankelijk durfkapitaalfonds.

Nearfield Instruments, opgericht in 2016, een spin-off van TNO, heeft zich ontpopt als de belangrijkste speler voor halfgeleidermetrologie-oplossingen. NFI heeft revolutionaire scanning probe microscopie technologieën geïntroduceerd voor in-line, non-destructieve on-surface, en sub-surface metrologie toepassingen. Sinds de oprichting heeft NFI zijn eerste on-surface metrologie product, QUADRA, ontwikkeld en geleverd, terwijl het bedrijf is gegroeid naar meer dan 100 werknemers, met kantoren in Rotterdam, Eindhoven, en Hwaesong, Zuid-Korea.

“Deze financieringsronde is de bevestiging van de aanzienlijke vooruitgang die we hebben geboekt met QUADRA na verzending naar de fabriek van de klant en de rol die onze technologie zal gaan spelen in de nieuwe productie van halfgeleiderapparatuur. We zijn verheugd dat we onze samenwerking met meer klanten kunnen versnellen, de organisatie kunnen opschalen en onze tweede productlijn op de markt kunnen brengen, zijnde niet-destructieve metrologie van nano-schaal onder het oppervlak. Ik ben erg blij met de grote en complementaire bijdragen van onze Koreaanse en Nederlandse aandeelhouders”, aldus Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments.

Kee-Won Ohm, investeringsdirecteur bij Eugene Investment & Securities, over de investering: “EUGENE is verheugd om NFI’s doel te ondersteunen om ‘s werelds topklasse Metrologie & Inspectie bedrijf te worden. We zien een enorm groeipotentieel in het bedrijf, en sinds onze eerste investering in 2019 heeft NFI aanzienlijke vooruitgang geboekt door de levering van zijn eerste product, QUADRA, aan een grote halfgeleiderfabrikant. Dit heeft sterke industriële tractie teweeggebracht, en we zijn verheugd om deel uit te maken van de spannende reis die voor ons ligt.”

Nard Sintenie (General Partner bij Innovation Industries) voegt toe: “Nearfield Instruments heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds de verzending en installatie van QUADRA in december. De toegenomen wereldwijde interesse van klanten in QUADRA en NFI’s sub-surface metrologie oplossing wordt weerspiegeld door de investering van onze mede-aandeelhouder EUGENE. We zijn blij het bedrijf verder te kunnen ondersteunen door ook deel te nemen aan deze ronde en samen met EUGENE de verdere schaalvergroting van Nearfield Instruments mogelijk te maken.”