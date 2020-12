Vrijwel elke industriële mkb-ondernemer is ervan doordrongen dat zijn bedrijf moet innoveren. Maar vaak weet hij niet waarin hij voorop loopt of juist achterblijft bij de concurrentie. En dan is het lastig te bepalen wat het best als eerste gedaan kan worden. Precies om ondernemers daarin van dienst te zijn, heeft het European Advanced Manufacturing Support Centre een scan ontwikkeld, compleet met een ondersteunend netwerk van deskundige adviseurs. NEVAT-branchemanager Anne Jaap Deinum benadrukt met kracht dat bedrijven er snel mee aan de slag moeten gaan.

Wat pak je als eerste aan, en wat daarna?

De Europese Commissie heeft het initiatief genomen voor het European Advanced Manufacturing Support Centre (ADMA). Dit moet mkb’ers gaan helpen innovatieve – digitale – technologieën toe te passen in hun productieprocessen. Tegelijk moet het centrum helpen ‘sociaal te innoveren’. Zo moeten er mkb’ers ontstaan met next-generation productiefaciliteiten die competitief en duurzaam zijn. Het moeten factories of the future worden, toekomstgerichte bedrijven die er vol voor gaan om de kansen van smart industry-technologieën te pakken.

Zeven transformaties

Juist deze bedrijven, vaak in de rol van tweede- of derdelijns toeleverancier in hun keten, schort het aan voldoende kennis van technische en sociale innovaties die nodig zijn voor de transformatie. Daarom is de eerste stap een betrekkelijk laagdrempelige: het invullen van de Advanced Manufacturing company scan. Daarmee wordt beoordeeld hoever de productieprocessen van bedrijven zijn gevorderd in zeven ‘transformaties’:

• Advanced Manufacturing Technologies: het strategisch inzetten van productietechnologieën die een competitief voordeel bieden.

• Digital Factory : het gebruik van digital twin-technologieën om processen, producten en diensten te verbeteren.

• ECO Factory: op de hoogte zijn van de milieu-impact van de onderneming en zoeken naar manieren om de eco-footprint te verkleinen.

• End-to-End Customer Focussed Engineering: de klantervaringen centraal stellen in het innoveren van producten, diensten en processen.

• Human Centred Organization: de werknemer centraal stellen en hem een werkomgeving bieden waarin hij zijn kwaliteiten zo goed mogelijk kan inzetten.

• Smart Manufacturing: het slim inzetten van de kwaliteiten van de medewerkers, de beschikbare digitale technologie en (zelf)lerende productiesystemen.

• Value-Chain Oriented Open Factory: in een wereld van steeds snellere technologische ontwikkeling en veranderende klantvragen co-creëren in netwerken.

Al deze transformaties zijn even belangrijk in de beoordeling van de status.

Mindset

Het is alleen zinvol om mee te doen als bedrijven al een zekere professionaliseringslag gemaakt hebben. Zo moet de onderneming reeds de principes van lean manufacturing toepassen en moet de ceo behept zijn met een ‘innovatieve mindset’ Het managementteam moet zich volledig gecommitteerd hebben aan de factory of the future en het bedrijf moet klanten hebben die kleinere series toegeleverd willen krijgen. Na het invullen van de scan kan het bedrijf hulp krijgen van een adviseur, in Nederland is dat onder anderen Frans van der Zee, senior strategist van TNO, een van de technologiepartners van ADMA.

FME is stakeholder, onder meer vanwege de korte lijnen die de ondernemersorganisatie heeft naar de overheden. Aangesloten bij de FME is NEVAT, branchevereniging voor ‘toonaangevende toeleveranciers’, die kennisontwikkeling en professionalisering van haar leden als expliciete doelstellingen heeft. Branchemanager Anne-Jaap Deinum hecht er daarom zeer aan dat leden deelnemen aan de scan. ‘Het heeft in deze lastige tijden niet zoveel zin alleen te blijven kijken naar je financiële data. Beter is het je te focussen op hoe je met innovatie je positie kunt versterken. Maar dan is de vraag: wat doe je als eerste, waar zit dat laaghangende fruit dat het snelst resultaten oplevert? Investeer je eerst in digitale technologie of steek je er tijd in om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen? Deze scan met de bijbehorende support biedt inzicht.’

Samen optrekken

Een paar NEVAT-leden hebben de scan inmiddels ingevuld en de sessies met adviseurs gehad. Bij metaalbedrijf De Cromvoirtse in Oisterwijk waren dat FME-consultant Annemarie Mulders en NEVAT-adviseur Alwin Pol, vertelt directeur Janwillem Verschuuren: ‘We hebben de scan gedaan om goed zicht te krijgen op waar we precies staan. Als straks meer bedrijven die gedaan hebben, willen we kortsluiten wie bij welke transformaties min of meer op hetzelfde niveau staan. Als je op bijvoorbeeld HR-gebied actie zou moeten ondernemen, of AGV’s wilt inzetten voor de automatisering van je interne transport, is het handig samen met anderen op te trekken en van elkaar te leren. Ja, dat zou met concullega’s kunnen zijn, afhankelijk van het onderwerp’, aldus Verschuuren die de scan ook handig vindt om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Ik heb de uitkomsten gedeeld met mijn managementteam zodat we samen kunnen bepalen waar we het eerst mee aan de gang gaan en iedereen goed begrijpt waarom.’