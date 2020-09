Veel tillen, buigen of bepaalde repetitieve handelingen leiden tot fysieke ongemakken die werken geen pretje maken. SOPHIA beoogt het ontwerp, de integratie en de evaluatie van innovatieve robotica-toepassingen die dat verhelpen. Het uiteindelijke doel is een veilige hybride werkplek te creëren voor mens en robot. Daarbij bieden de onderzoekers een antwoord op twee belangrijke uitdagingen: zorgen voor gezondere werkplekken met minder absenteïsme en productievere bedrijven en dus een sterkere economie.

SOPHIA staat voor ‘Socio-physical Interaction Skills for Cooperative Human-Robot Systems in Agile Production’. Onder leiding van het Italiaanse Istituto Italiano di Tecnologia verenigt het twaalf verschillende partners uit zes EU-landen, die gespecialiseerd zijn in robotica en de sociale en fysieke interacties op de werkvloer. De Universiteit Twente is één van de partners in het project, waaraan ook het in Enschede gevestigde bedrijf Hankamp Gears deelneemt.

Onderzoekers verbonden aan het Neuromechanical Modelling and Engineering Lab en het Wearable Robotics Lab van de Biomechanical Engineering-vakgroep van de Faculteit Engineering Technology leveren een bijdrage door het ontwikkelen van ‘zachte’ exoskeletons en digitale human twins (zoals een digitale replica van het lichaam van de arbeidskracht). Zo kunnen medewerkers straks worden uitgerust met een zacht en lichtgewicht exoskelet dat ze kunnen aansturen op een natuurlijke manier. Het project moet laten zien dat het mogelijk is een dergelijke technologie in een reguliere werkomgeving in te zetten en helpt in het verminderen van spier- en gewrichtsklachten.

SOPHIA