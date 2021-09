Inther Group, internationale system integrator uit Venray, heeft onlangs een overeenkomst getekend met Estée Lauder voor het implementeren van de GRIPP (Gantry Robotic Intelligent Piece Picker). Hiermee maakt deze volautomatische, compacte, door Inther ontwikkelde, robot picking technologie zijn verdere intrede binnen de intralogistiek.

Estée Lauder en Inther Group

Estée Lauder is opgericht in 1946 en is wereldwijd actief op het gebied van producten voor huidverzorging, make-up en geuren. Daarmee heeft het bedrijf een reputatie opgebouwd van elegantie, luxe en superieure kwaliteit.

Estée Lauder en Inther Group werken al vele jaren samen op het gebied van intralogistieke oplossingen. Op de locatie in Oevel (België) heeft dit er nu toe geleid dat aan het eind van het jaar wordt gestart met de implementatie van de GRIPP. Na een zeer intensieve testperiode zal deze Robot Piece Picker aan de intralogistieke oplossing op deze locatie worden toegevoegd waarmee Estée Lauder een verdere stap in automatisering zet.

Over deze verdere stap in automatisering zegt Luc Vermetten Vice President, Distribution & Order to Cash EMEA – Oevel Site Campus Lead van Estée Lauder: “We zijn erg verheugd om GRIPP in onze EMEA Hub in België te plaatsen en onze duurzame samenwerking met Inther Group verder te zetten. De robot zal worden geïntegreerd in onze picking activiteiten om de capaciteit en snelheid voor e-commerce te vergroten en tegelijk handarbeid te verminderen. Zo kunnen we sneller en efficiënter inspelen op onze online bestellingen. Voor ons is GRIPP een doorbraak in ons innovatietraject en draagt het bij aan de perfecte bezorgervaring voor onze consument.”

GRIPP – Gantry Robotic Intelligent Piece Picker

Inther is gespecialiseerd in het ontwikkelen van intralogistieke totaaloplossingen. Oplossingen waarvan de puzzels steeds complexer worden, waardoor de beschikbare hardware niet altijd toereikend is. Inther is daarom een aantal jaren geleden gestart met de ontwikkeling van eigen unieke hardware componenten. Eén resultaat hiervan is de GRIPP. GRIPP is een volautomatische, compacte picking technologie die tot wel 1200 stuks per uur kan verwerken. Naast het volautomatische picken, is de machine ontwikkeld met als doel om zowel de snelheid als de productiviteit van het picken te verhogen. Samen met het 24/7 beschikbaar hebben van deze technologie resulteert dit in een enorme toename in de capaciteit.

Trots is Inther dan ook dat deze technologie nu zijn weg vindt in de snelgroeiende robotisering binnen de automatisering. Daarbij geeft het ook een antwoord op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de toenemende eisen in de logistiek.

Over de implementatie van GRIPP zegt Martijn Herder, CEO Inther Group: “Met de implementatie van de GRIPP tonen wij aan dat deze technologie groeit naar volwassenheid. Niet alleen het ‘grijpen’ van de producten maar ook het nauwkeurig plaatsen van de producten in de verzendkartons is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Beide aspecten zijn volledig geïntegreerd bij de GRIPP, zonder concessies te doen aan de hoge capaciteit van wel 1200 eenheden per uur.”