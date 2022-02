Sinds dit voorjaar draait in de fabriek van Essity in het Noord-Limburgse Heijen bij Gennep een kolossale machine. Die produceert – extreem snel – incontinentiebroekjes. De installatie en ingebruikname moesten zich voltrekken in een periode van lockdowns. Veel operators zagen de lijn voor het eerst toen die in Heijen werd opgebouwd. ‘Toch is alles vlot verlopen.’

ENGINEEREN MET REMOTE ONDERSTEUNING EN EEN SMART GLASS OP DE NEUS

Met wat moeite wringt hij de trouwring van zijn vinger, want sieraden moeten af. Het blauwe petje moet op (‘voorheen was dat een helm’), vilten stofjas aan, feloranje hesje eroverheen, veiligheidsschoenen aan en oordopjes in. Mee in de zak gaat een beeper die afgaat zodra de afstand tot de ander minder is dan twee meter. En tot slot, vanzelfsprekend, het mondkapje weer op. Maar dan is de journalist van Link Magazine klaar om met site manager Bas den Uijl de productievloer van Essity op te gaan. De hygiene and health-multinational heeft het hoofdkantoor in Zweden, waar veiligheid een groot goed is en dat is te merken aan de grondige maatregelen.

Kolossaal

Op die productievloer staat het onderwerp van gesprek: de nieuwste veiligheid voor de fabricage van incontinentiebroekjes, die afgelopen voorjaar de oude lijn vervangen heeft. In het hart ervan een werkelijk kolossale machine, alles bijeen zo’n veertig meter lang, tot twintig meter breed en tien meter hoog. Met ervoor en erachter nog de nodige apparaten om de gigant te voorzien van rollen uitgangsmateriaal – folie, elastiek, pulp – en om het gereed product eerst in strakke ‘tasjes’ en die weer in kartonnen dozen te verpakken.

‘Door corona kon niemand naar de leverancier’

De machine – de merknaam mag niet genoemd worden, ‘om de concurrentie niet wijzer te maken’ – is helemaal ingepakt in een behuizing van metalen profielen en dubbelglazen deuren. Zelfs mét die omkasting zijn de oordoppen geen overbodige luxe. De productielijn is daardoor weliswaar niet direct benaderbaar, maar dat is geen probleem: het apparaat werkt volautomatisch, legt Den Uijl uit. De technisch operator van dienst is in feite een opzichter, die via een uitgebreid dashboard op een hele batterij aan beeldschermen volgt of alles op rolletjes verloopt. Die machinedelen waar hij geen direct zicht op heeft houdt hij in de gaten met camerabeelden. Een veeleisende functie die dan ook mbo-niveau 3 Techniek vereist. ‘Minimaal! Plus een interne opleiding voor specifieke machinekennis’, zegt Den Uijl. ‘Daarnaast staan er process en resource operators aan de lijn voor wie eveneens een mbo-eis, aangevuld met interne opleidingen, geldt. Het is mede dankzij die gedegen scholing van de medewerkers die de productielijn moeten bedienen dat de installatie en ingebruikname eind vorig en begin dit jaar, ondanks corona, vlot zijn verlopen.’

‘Heel knap’

‘Het lastigste van die hele operatie was dat we het met veel minder persoonlijke ondersteuning moesten stellen dan vooraf aangenomen. Sommigen van onze operators konden nog nét naar een andere Essity-vestiging in Europa, met een min of meer vergelijkbare machine om met eigen ogen te zien hoe de lijn bediend moet worden. Maar anderen zagen die voor het eerst toen die in Heijen werd opgebouwd. Gelukkig hebben we van operators van andere Essity-vestigingen wel begeleiding op afstand gekregen.’ Toch moesten de operators voor heel veel zaken, zoals het invoeren van de rollen elastiek of pulp, hun skills op niveau brengen met de handleiding van die andere vestigingen. ‘Dat het nu allemaal zo goed draait, vind ik heel knap van ze’, complimenteert Den Uijl.

Finetunen

Niet dat de sitemanager nu helemaal content is, maar dat heeft andere oorzaken. ‘Er zitten nog wat kinderziektes in. Zaken als druk en temperatuur moeten binnen een vooraf bepaalde bandbreedte blijven. Komen de parameters daarbuiten, dan gaan er rode lampen branden of komt de machine zelfs tot stilstand. Dat heeft alles te maken met het uitgangsmateriaal. De machinebouwer in de VS heeft dat natuurlijk van ons gekregen, om testen te draaien, maar wat we hier gebruiken is nooit helemaal exact hetzelfde.’ Dus vergt dat nog enige finetuning. Ook moet er nog een specifieke module aan het apparaat worden toegevoegd om die nog flexibeler te maken dan nu al het geval is. ‘We kunnen hier nu al diverse typen broekjes mee draaien, voor mannen en vrouwen, met elk net een andere pasvorm en kleur, maar alleen in large. Met de toevoeging kunnen we ook andere maten produceren. Nu draaien we nog niet in het weekend, maar dan gaan we echt 24/7 aan de slag.’

Logistieke voordelen

Het gehele traject, van besluitvorming tot en met vol-operationeel draaien, heeft dan ruim twee jaar in beslag genomen. Het startsein voor de investering van ‘tientallen miljoenen’ is gegeven vanuit het Zweedse hoofdkantoor. Daar werd de locatie in het noorden van Limburg beoordeeld als de meest kostenefficiënte. En dat woog zwaar, want de marges in deze business zijn klein. ‘We zitten door de vergrijzing wel in een groeimarkt, maar het is ook een zeer competitieve markt (met concurrenten als Hartmann, Ontex en Procter & Gamble, red.). Natuurlijk zijn de lonen en daarmee de operationele kosten hier wat hoger dan in Oost-Europa. Maar daar staan logistieke voordelen tegenover.’ Veel van de grondstoffen – folie, elastiek, pulp – wordt via de haven van Rotterdam van over de hele wereld aangevoerd. Vervolgens gaat het per vrachtauto naar Heijen, of per binnenvaartschip tot aan Nijmegen. ‘Als de gemeente instemt met het uitbreiden van de haven hier, kan de aanvoer helemaal over water. En ook aan de voorkant zitten we in Heijen logistiek heel goed, middenin de belangrijke Noord-Europese markt.’

Ondersteuning via Google Glass

Nadat de board de knoop in het voordeel van de vestiging Gennep had doorgehakt, is een stuk aan het fabriekspand aangebouwd – extra hoog om ruimte bieden aan de filterinstallatie – en konden de bouw en installatie van de machine van start. ‘Door corona kon niemand naar de leverancier. De FAT (factory acceptance test, red.) hebben we moeten volgen via live-camerabeelden. Met moeite hebben we van de Nederlandse overheid toestemming gekregen om voor de kritische fasen van het installatiewerk specialisten van de machinebouwer over te laten komen. Maar voor veel detailwerk hebben onze engineers het moeten stellen met ondersteuning op afstand, met een smart glass op hun neus.’

Parallel daaraan is de nodige randapparatuur aangeschaft en geïnstalleerd, zoals een verpakkingsmachine van het Duitse Optima en dozenopzetters – uitgerust met twee ABB-robots – van het eveneens Duitse Transnova. AGV’s van AGVR en Wewo uit Nederland zorgen voor de aanvoer van rollen uitgangsmateriaal. Ten slotte is alles aan het ERP-systeem SAP en het eigen MES-systeem Plain gehangen, om zo de inkoop- en verkooporders ook daadwerkelijk volautomatisch om te zetten in netjes verpakte incontinentiebroekjes in uiteenlopende maten en kwaliteiten.

Razendsnel

Tijdens de rondleiding om de nieuwe lijn heen is van een groot deel van de processtappen niet veel te zien. Door de productiesnelheid van vele honderden broekjes per minuut (het precieze getal mag Den Uijl niet prijsgeven) bieden de glazen deuren vooral zicht op talloze razendsnel ronddraaiende assen, waartussen het product als een brede band voorbijflitst. Zo wordt de absorberende laag geproduceerd en met lijm aangebracht en het elastiek ingebonden, alvorens de broekjes op maat worden gesneden en als losse producten op een band belanden. Het proces erna, van clusteren, verpakken en omverpakken is wel goed te volgen, fascinerend volautomatisch uitgevoerd door een samenstel van hevels, transportbanden en robots.

Op verzoek, voor de foto, pakt Bas den Uijl een pak broekjes van de band. Maar niet nadat hij de operator daarvan op de hoogte heeft gesteld. Immers, alles voor controle.

Essity

Essity is een beursgenoteerde (Nasdaq), multinationale hygiene and health company. Het bedrijf heeft verkoopkantoren in zo’n 150 landen. Het verkoopt zijn producten – als incontinentiebroekjes, babyluiers, tissues, handdoeken, toiletpapier, servetten en handzeep – onder merknamen als TENA, Tork, Edet, Leukoplast, Libero, Libresse, Tempo, Vinda en Zewa. Essity heeft ongeveer 46.000 mensen op de loonlijst en behaalde over 2020 een omzet van 11,6 miljard euro. Het hoofdkantoor staat in Stockholm.