Essentra Components neemt Chinese onderdelenfabrikant over – en 7000 klanten

Klanten van Essentra Components plukken binnenkort de vruchten van de bekrachtiging van een multi-miljoenendeal voor Essentra Components: de overname van een Chinese fabrikant en distributeur van onderdelen, Jiangxi Hengzhu Electrical Cabinet Lock Co (Hengzhu). Met de overname krijgt Essentra Components een meerderheidsaandeel in het Chinese bedrijf. Daarnaast krijgt Essentra Components beschikking over het bestaande vijfhonderd man tellende werknemersbestand van het bedrijf, evenals het volledige distributienetwerk en de productlijnen. Ook bestaat bij deze deal voor Essentra de mogelijkheid om de volledige eigenaar van het bedrijf te worden op het moment dat een aantal vastgestelde mijlpalen wordt bereikt.

Stevige klantbasis in China

De initiële overname werd in mei van dit jaar aangekondigd na goedkeuring van de betrokken toezichthouders. Hierdoor heeft Essentra Components vanaf 3 augustus het volledige bedrijf in handen, waarmee er meer dan zevenduizend nieuwe klanten aan het bestaande portfolio van Essentra worden toegevoegd.

Hengzhu heeft in China een reputatie opgebouwd als vooraanstaande fabrikant van toegangshardware, die het bedrijf produceert in een fabriek in Yichun. De meerderheid (zeventig procent) van Hengzhu’s verkopen vindt binnen de grenzen van China plaats. Dit zorgt voor een stevige basis voor Essentra Components om het merk in een nieuwe markt te introduceren, waar het voorwerk al is gedaan.

Ook nieuwe producten

De overname geeft Essentra Components de kans om niet alleen zijn klantenbestand uit te breiden, maar ook om bestaande en toekomstige klanten, zowel in Nederland als in de rest van Europa, nieuwe producten te leveren. Dit gaat gemakkelijk nu dat alles onder één bedrijfskoepel valt. Dankzij het nieuwe distributienetwerk en klantenbestand bestaat er nu voor Essentra Components ook de mogelijkheid om via de fabriek in Yichun zeer gewilde producten lokaal te produceren.

Scott Fawcett, Divisional Managing Director bij Essentra Components, is van mening dat China grote marketingkansen oplevert voor klanten: “Dankzij deze overname kunnen we nu zowel onze bestaande klanten als de klanten van Hengzhu expertise aangaande onderdelen bieden bij een grotere reeks aan producten. Dit geeft hen meer flexibiliteit en zekerheid in hun toevoerketen. We kijken ernaar uit om samen met het Hengzhu-team onze aanwezigheid in de Aziatische productmarkten uit te breiden.”

Verkleinen ecologische voetafdruk

Essentra Components is de afgelopen jaren verder gegroeid dankzij strategische uitbreiding van zowel zijn productaanbod als het distributienetwerk. Bij deze groei hoort ook de introductie van LDPE-onderdelen vervaardigd uit ten minste veertig procent post-consumer gerecycled plastic. Naast de focus op een succesvolle integratie zet Essentra Components zijn missie richting een energie-neutrale productie voort. In het streven naar een duurzame toekomst biedt Essentra zijn klanten een steeds grotere selectie aan duurzame producten, zodat zij hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.