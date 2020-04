Wat doe je als inzicht in de voortgang van het productieproces op een lager niveau is dan gewenst? Met als gevolg dat je onvoldoende snel kunt anticiperen op knelpunten, de doorlooptijd langer is dan je eigenlijk zou willen en betrouwbare managementinformatie ontbreekt? Voor die uitdaging stond Esch Group, een producent van transportrollen en leverancier van ASAHI lagerblokken/lagers, trommels en aanverwante producten. Om toekomstbestendig te zijn was het voor het bedrijf cruciaal om de productievloer op een slimme manier te automatiseren. Ondanks dat het een goedlopend bedrijf is dat al jaren groeit.

Diverse deeloplossingen zorgden voor onvoldoende inzicht

Voor de aansturing van de productievloer maakte Esch Group gebruik van verschillende deeloplossingen, waardoor ze onvoldoende inzicht hadden in het totale productieproces. Met name op orderniveau ontbrak dit inzicht, waardoor ze niet snel konden bijsturen.

Met het oog op de toekomst voelde Esch Group de noodzaak om het productieproces verder te automatiseren en een efficiencyslag op de productievloer te realiseren. Omdat realtime inzicht ontbrak, konden ze niet anticiperen wanneer er knelpunten ontstonden — waardoor de doorlooptijd opliep. Bovendien clusterden productiemedewerkers hun werkzaamheden, omdat ze het vervelend en inefficiënt vonden om hun gereedschappen en machines om te stellen. Dit zorgde voor een minder goede doorstroming in de fabriek.

Verdere automatisering was noodzakelijk

Om voldoende inzicht te krijgen in orders en het productieproces verder te automatiseren, moest Esch Group op zoek naar een oplossing om:

De bewerkingstijd per stap in het productieproces eenvoudig inzichtelijk te maken

Producten op elk moment in het productieproces te lokaliseren

De afhankelijkheid van papieren dossiers in de fabriek te minimaliseren

Problemen in de voortgang van het productieproces realtime te signaleren

Lees welke keuzes de Esch Group heeft gemaakt en welke resultaten zij hebben behaald kun je lezen in de case study. Lees het complete verhaal van Esch Group hier.