Half januari verzorgde Adriaan Van Horenbeek, Manufacturing Lead Customer Advisory West-Europa bij SAS, een workshop over de rol van artificial intelligence (AI) en hoe je als maakbedrijf het meest uit je data haalt op het vlak van servitization. Met een zelf ontwikkeld analytics platform helpt SAS klanten snel meer waarde te creëren. Het potentieel van servitization is enorm, aldus Van Horenbeek: ‘Het toevoegen van diensten aan een product is een belangrijke strategie om dichter bij de klant te komen, de levenscyclus van producten te verlengen en financiële marges te vergroten. Onderzoek laat zien dat 77 procent van het hoger management het verbeteren van diensten ziet als een doorslaggevende factor voor hun concurrentievermogen’, zegt hij. ‘Data en data analytics spelen daarin een hoofdrol.’

Rekensom

De rekensom die Van Horenbeek zijn toehoorders voorhoudt, is: waarde = data + inzicht + actie. Oftewel, als bedrijf streef je naar waardecreatie en dat realiseer je door data te verzamelen, tot nieuwe inzichten te komen en daar actie op te ondernemen. Het betreft met name data uit machines, waarbij 5G het realtime vergaren ervan een enorme boost kan geven en daarmee ook de ontwikkeling van een servitization-businessmodel kan versnellen. Vervolgens schetst hij een roadmap, waarbij bedrijven via diagnostic analytics doorgroeien naar predictive en zelfs prescriptive analytics: hoe processen het best te optimaliseren zijn. De meeste waarde wordt bereikt door engineers en datascientists hierin te laten samenwerken.

Mogelijkheden en hobbels

Na een aantal praktijkvoorbeelden van bedrijven die advanced analytics inzetten om hun servitization-component uit te breiden, discussiëren de deelnemers over de mogelijkheden en hobbels. Gijs Oude Elberink van Lumicks, waar meer dan 90 procent van de installed base een servicecontract heeft, stelt dat een eerste stap is duidelijk te krijgen wat je moet meten om betrouwbaar te kunnen zijn. ‘Hoe smarter we klanten kunnen servicen, hoe beter. Daarvoor moeten we sterker worden in monitoring en dashboarding.’ Wim Bus van ASML beaamt dit: ‘Om waarde uit servitization te halen, moet je achterhalen waar voordeel te behalen is voor de klant én het bedrijf zelf.’

Waarde aantonen

Leon Hol van AAE noemt als probleem dat klanten niet altijd bereid zijn online data te delen, of dit komt door de “open” netwerkverbinding of werkelijk sharen van online data dient verder onderzocht te worden. Bus reageert: ‘Gebruik offline data om een model te bouwen en te laten zien welke waarde dat oplevert.’ Evert Rietdijk van Nedschroef Herentals onderschrijft dit: ‘Met goede voorbeelden kun je bewijzen dat klanten geld kunnen besparen.’ Kati Brock van DAF worstelt met een andere vraag. ‘Wij beschikken wel over de data maar hoe zet je nu de volgende stap richting servitization? De definitie van uptime bijvoorbeeld verschilt van klant tot klant, wat leidt tot verschillende waardeproposities. Daarnaast is voor de ene klant uptime het belangrijkst en voor de ander brandstofefficiency.’ Reactie van Jacco Nieuwdorp van SAS: ‘Dan heb je verschillende algoritmen nodig.’ Hamed Hakimian van Avrogan adviseert te beginnen met concrete diensten: ‘Start met iets dat je kunt meten.’

Lid worden?

De workshop was georganiseerd dor de Servitization Community van de netwerkorganisatie ESCF in samenwerking met Link Magazine. Het hogere doel van meetings als deze is om (veel) meer bedrijven in ons land ervan bewust te maken dat servitization een belangrijke enabler is voor toekomstige continuïteit en winstgevende groei. Uitgever van Link, John van Ginkel, is tevens network orchestrator servitization van het ESCF.

Voor meer informatie en lid worden van deze ESCF-community kunt u contact opnemen met: John van Ginkel, 06-53937589, j.n.ginkel@tue.nl